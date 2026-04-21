La tragedia que tuvo lugar en las Pirámides de Teotihuacán ha sido asociada a la masacre de Columbine, una escuela secundaria de Colorado, Estados Unidos, que en 1999 fue escenario de una tragedia cuando dos estudiantes asesinaron a varios de sus compañeros y a un profesor y, posteriormente, se quitaron la vida.

En el 2003, el cineasta Gus Van Sant hizo una película basada en estos hechos que en la actualidad está disponible en diferentes plataformas de streaming: ¡entérate!

¿De qué se trata "Elephant" y en qué plataformas de streaming puedes ver esta película?

Eric Harris y Dylan Klebold fueron los jóvenes detrás de la masacre en la que perdieron la vida 13 personas, 12 estudiantes y un catedrático ; los perpetradores también murieron, pues se suicidaron después de cometer el tiroteo.

Años después se estrenó "Elephant", la película que retrata lo sucedido días antes de la masacre, así como el momento en que tuvo lugar el tiroteo sin abordar o suponer qué sucedía en la mente de los perpetradores.

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El cineasta eligió titularla como lo hizo por el significado de la metáfora estadounidense "elephant in the room", la cual es utilizada cuando hay un severo asunto, una problemática notoria de conocimiento público, pero que no es abordada por la sociedad por lo incómodo que supondría hacerlo.

Los jóvenes son interpretados por Alex Frost y Eric Deulen, ambos actores debutantes; Van Sant también recurrió a varios actores no profesionales para que la película se tornase todavía más realista.

La cinta fue reconocida con la Palma de Oro del Festival de Cannes de ese año y Van Sant también se llevó el nombramiento de Mejor director.

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"Elephant" está disponible en plataformas como Prime Video y HBO Max.

¿Por qué la masacre de Columbine fue relacionada con el ataque en Teotihuacán?

Uno de los motivos por los que el tiroteo en la zona arqueológica ha sido relacionado con los hechos en la Escuela Secundaria Columbine, es porque ambos tuvieron lugar un 20 de abril, sólo que con 27 años de diferencia.

JM