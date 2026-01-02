Temporada de Premios 2026: Calendario completo de fechas y galas

La temporada más esperada por los cinéfilos y amantes de las alfombras rojas está por comenzar: las premiaciones de cine de 2026 . Inicia en este fin de semana del mes de enero y abarcará hasta el 15 de marzo. Las cintas más destacadas durante el 2025 se disputarán el reconocimiento y los trofeos, desde las grandes producciones de Hollywood hasta las de cine independiente.

Muchos esperan el triunfo de las cintas que conquistaron al público el año pasado que son "Frankenstein", de Guillermo del Toro; "Una batalla tras otra", con Leonardo Di Caprio y “Pecadores” la producción independiente.

¿Cuándo son las premiaciones?

Enero

4 de enero

Los Critics Choice Awards son los primeros en la fila. El Barker Hangar de Santa Mónica, California, será la sede de la entrega en la que se reconocen películas y series. Entre los nominados destacan Diego Luna, por su actuación en "Andor", Guillermo del Toro por la dirección de "Frankenstein"; Emma Stone por "Bugonia" y Stellan Skarsgard por "Valor sentimental".

11 de enero

Los Globos de Oro, para muchos la antesala del Oscar porque casi siempre coinciden en ganadores, afina los detalles para la ceremonia. La prensa extranjera de Hollywood es la encargada de otorgar los premios que en esta edición contempla filmes como "Frankenstein", "Marty supreme", "El agente secreto" y "La única opción".

Febrero

7 de febrero

Los Director's Guild Award es la primera entrega especializada del año. El Sindicato de Directores, a los que pertenecen cineastas de distintas partes del mundo y que han trabajado en Estados Unidos, es el encargado de ellos. Aún no se sabe a los nominados, pero en anteriores entregas han resultado ganadores Alejandro González Iñárritu, por "Birdman"; Alfonso Cuarón, gracias a "Gravedad" y Guillermo del Toro por "La forma del agua".

12 de febrero

Son los premios del Sindicato de Diseñadores de Vestuario . Mucha gente cree que los actores llevan su propia ropa para el personaje, pero no es así. Hay gente especializada que se pasan semanas estudiando al personaje para ver lo que mejor le acomode. Finalmente, la ropa debe hablar de quién es el personaje, antes de que éste hable.

14 de febrero

Premios del Sindicato de Maquillistas y Peinadores , son aquellos que reconocen no solamente el maquillaje que todo mundo pude ver como los prostéticos, para avejentar o dañar a un personaje, sino aquel que tenuemente te dice la personalidad de éste. Cuando se ve a un personaje bien peinado y, mejor aún, sin arreglo, no es que se hayan levantado así de la cama, sino que hubo manos previos al rodaje, que se encargaron de hacerlo.

21 de febrero

Annie Awards son los que reconocen a la animación. Sus nominados se darán a conocer este lunes 5 de enero. El año pasado "Robot salvaje" y "Flow" fueron los ganadores, dejando por detrás a "Intensamente 2".

22 de febrero

Fecha de los BAFTA, los Premios de Cine de la Academia Británica , y que influyen al menos mentalmente, en el voto que define a la cinta internacional en el Oscar. Muchos de los miembros de la academia inglesa lo son también de la de Estados Unidos, entre directores, productores, actrices y actores.

25 de febrero

La Sociedad de Efectos Visuales tiene su día y ahora será el 25. Dichos efectos son todos los que se hacen mediante computadora, incluyendo extensión de set.

28 de febrero

La Sociedad de Productores determina cuál es la mejor película del año y, con eso, prácticamente un espaldarazo a la ganadora del Oscar. Ese mismo día, pero en otra ceremonia, se dan los premios del Sindicato de Diseño de Producción . El diseño de encarga de crear en foro o exterior los sets necesarios para desenvolverse los personajes. Incluso una rama o un árbol colocado artificialmente, puede ser la diferencia y eso lo saben muy bien los especialistas.

Y en España se realizarán los Premios Goya , cuyos nominados se darán a conocer pronto y donde busca un lugar la cinta mexicana "No nos moverán".

Marzo

1 de marzo

Este día se realiza quizá el más mediático de todos los premios, después del Globo de Oro. Nos referimos al que da el Screen Actors Guild , es decir, el Sindicato de Actores. Fueron ellos quienes pusieron de cabeza a Hollywood con la gran huelga de 2022 de cuatro meses . Evidentemente los ganadores de aquí van en caballo de hacienda para el Oscar.

8 de marzo

Los Satellite Awards son entregados por la prensa internacional no solamente afincada en Estaos Unidos, sino del mundo, lo que hace crecer el mercado. Para este año "Wicked" lidera las nominaciones con 8, mientras que otras como "Bugonia" y "Valor sentimental" cuentan con 7. Y claro que México está ahí con Guillermo del Toro, nominado a Mejor Director por “Frankenstein”. Este mismo día el Sindicato de Guionistas hace su ceremonia.

15 de marzo

La temporada de premios termina con la entrega 98.ª de El Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, o popularmente conocidos como los Premios Oscar , en el Dolby Theatre de Los Ángeles. No hay mucho que decir, más que las nominaciones de darán a conocer el próximo día 22 de enero, y que México quedó fuera de la "short list" de Película Internacional.

