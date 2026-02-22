La comedia familiar vuelve a la pantalla con nuevos enredos. “Más vale sola” estrena su segunda temporada hoy 22 de febrero, con transmisión los domingos a las 19:30 horas por Las Estrellas. En esta nueva etapa, las hermanas “Maldonado” —“Julieta” (María Elena Saldaña) y “Pilar” (Cecilia Galliano)— enfrentarán un torbellino de conflictos luego de que “Gastón” (Alexis Ayala), exmarido de “Pilar”, pierda la casa familiar tras una mala inversión. A partir de ahí, la misión será recuperar el hogar, mientras la familia navega entre disputas, malentendidos y situaciones tan absurdas como entrañables.

Entre las figuras que se integran a esta temporada se encuentra el actor y comediante Chaparro Chuacheneguer, quien forma parte del elenco junto a María Elena Saldaña, Cecilia Galliano, Manuel “El Flaco” Ibáñez, Aída Pierce, Tony Balardi y Ricardo Mendoza “El Coyote”, además de una amplia lista de participaciones especiales.

Para Chaparro Chuacheneguer, llegar a un proyecto que ya cuenta con el respaldo del público implica una responsabilidad particular. “Cuando una serie conecta, uno como actor siente el compromiso de estar a la altura. No es empezar de cero, es sumarte a algo que ya tiene cariño y eso hay que cuidarlo”, señala en entrevista con EL INFORMADOR.

El actor destaca que la clave de “Más vale sola” radica en su capacidad para retratar conflictos familiares cotidianos sin perder el humor. “Son problemas reales, cosas que pasan en cualquier casa: discusiones, deudas, malentendidos. Lo que hacemos es exagerarlos desde la comedia para que la gente se vea reflejada y, al mismo tiempo, pueda reírse de lo que a veces duele”, comenta.

Chaparro interpreta a un personaje que, aunque está diseñado para provocar risa, busca mantenerse anclado en lo humano. “Yo siempre trato de que, aunque sea comedia, el personaje tenga verdad. Que no sea solo el chiste, sino que tenga intención, que tenga una forma de pensar. Si el público se encariña, es porque reconoce algo chido”, explica.

Sobre el ambiente en el set, reconoce que trabajar con figuras consolidadas de la comedia implica disciplina y complicidad a la vez. “Nos divertimos mucho, pero sabemos cuándo concentrarnos. Hay escenas donde cuesta aguantar la risa, sobre todo con actrices como María Elena Saldaña o Cecilia Galliano, pero al final el objetivo es que quien se ría sea el público, no nosotros”, afirma.

En esta temporada también se suman nuevos personajes interpretados por Raquel Bigorra y Juan Fonsalido, así como una larga lista de actuaciones especiales.

Para Chaparro Chuacheneguer, formar parte de un proyecto de este tipo representa también una realización personal. “Yo crecí viendo programas de comedia en la televisión abierta. Estar ahora en un proyecto dominical, en ese horario familiar, es algo que me emociona mucho. Es bonito pensar que alguien en casa puede estar riéndose con algo que tú hiciste”, comparte. “Además uno aprende mucho con actores así de importantes”.

EL PERFIL

Rostro fresco en la comedia

Chaparro Chuacheneguer es un actor y comediante mexicano que ha construido su trayectoria principalmente en la televisión abierta y en proyectos de comedia.

Ha participado en distintos formatos televisivos, desde sketches hasta series de situación, consolidándose como un rostro frecuente dentro de producciones cómicas dirigidas al público familiar.