El actor Nicholas Brendon, conocido por interpretar a Xander Harris en la exitosa serie de los 90 “Buffy, la cazavampiros”, falleció el día de hoy a los 54 años.

La familia compartió la noticia a través de un comunicado difundido por The Hollywood Reporter: “Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes que dio vida a lo largo de los años”.

Se detalló que Brendon murió por causas naturales mientras dormía.

Nicholas Brendon nació en abril de 1971, en Los Ángeles. Inicialmente aspiraba a ser jugador profesional de béisbol, pero una lesión en el brazo lo llevó a dedicarse a la actuación. Comenzó en anuncios y como ayudante de producción.

Entre sus trabajos en cine destacan “Psycho Beach Party”, “A Golden Christmas”, “My Neighbor’s Secret” y “Big Gay Love”. En televisión participó en “Dave’s World”, “The Pool at Maddy Breaker’s” y “Celeste in the City”.

Con información de El Universal

CT