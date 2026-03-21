Inspirada en una obsesiva inmersión en la psicología de asesinos seriales reales, Psicópata: El asesino del conejo blanco es un thriller psicológico que apuesta por el realismo de la perturbada mente de un criminal . La película es perfecta para quienes disfrutan del suspenso y el cine mexicano contemporáneo.

Psicópata: El asesino del conejo blanco. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

La historia es sobre un despiadado asesino aterroriza la ciudad dejando como pistas figuras de origami con forma de conejos junto a cada una de sus víctimas.

Psicópata: El asesino del conejo blanco. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Nora Sierra , una agente de psicología criminal y Eder Ballesteros , un solitario veterano, se sumergirán en la escalofriante búsqueda para atrapar al asesino del conejo blanco y evitar que siga sembrando miedo en la ciudad .

Con una duración de 100 minutos, Psicópata: El Asesino del Conejo Blanco propone un enfoque realista y por ende ‘humano’ sobre la mente criminal.

Psicópata: El asesino del conejo blanco

De J. Xavier Velasco.

Con Adriana Llabrés, Hoze Meléndez, Andrés Almeida, Horacio García Rojas, Ruth Ramos, Gerardo Trejo Luna, Myriam Bravo, Sara Juárez, Andrés Delgado, Nailea Norvind, Ana Rivero.

México, 2026.

XM