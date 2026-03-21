Sábado, 21 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es "Psicópata: El asesino del conejo blanco"

La aficionados al cine mexicano en la cartelera de cine tapatía ya se encuentra la película Psicópata: El asesino del conejo blanco

Por: Xochitl Martínez

"Psicópata: El asesino del conejo blanco" ya se encuentra en las salas de cine de la ciudad. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Inspirada en una obsesiva inmersión en la psicología de asesinos seriales reales, Psicópata: El asesino del conejo blanco es un thriller psicológico que apuesta por el realismo de la perturbada mente de un criminal. La película es perfecta para quienes disfrutan del suspenso y el cine mexicano contemporáneo.

 Psicópata: El asesino del conejo blanco. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.
Psicópata: El asesino del conejo blanco. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

La historia es sobre un despiadado asesino aterroriza la ciudad dejando como pistas figuras de origami con forma de conejos junto a cada una de sus víctimas.

Psicópata: El asesino del conejo blanco. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN. 
Psicópata: El asesino del conejo blanco. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN. 

Nora Sierra, una agente de psicología criminal y Eder Ballesteros, un solitario veterano, se sumergirán en la escalofriante búsqueda para atrapar al asesino del conejo blanco y evitar que siga sembrando miedo en la ciudad.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “David”

Con una duración de 100 minutos, Psicópata: El Asesino del Conejo Blanco propone un enfoque realista y por ende ‘humano’ sobre la mente criminal.

 

Psicópata: El asesino del conejo blanco

De J. Xavier Velasco.

Con Adriana Llabrés, Hoze Meléndez, Andrés Almeida, Horacio García Rojas, Ruth Ramos, Gerardo Trejo Luna, Myriam Bravo, Sara Juárez, Andrés Delgado, Nailea Norvind, Ana Rivero.

México, 2026.

XM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones