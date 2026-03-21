Sábado, 21 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mhoni Vidente: Horóscopo hoy sábado 21 de marzo

Según Mhoni Vidente, es un día para actuar con determinación, dejar atrás lo negativo y aprovechar las oportunidades que comienzan a surgir en esta nueva etapa

Por: Brenda Barragán

De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, los astros favorecen el crecimiento personal, la claridad mental y las oportunidades económicas para algunos signos. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, los astros favorecen el crecimiento personal, la claridad mental y las oportunidades económicas para algunos signos. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

Este sábado 21 de marzo de 2026 llega con una energía especial marcada por el inicio de la temporada de Aries, lo que impulsa nuevos comienzos, decisiones importantes y cambios positivos en varios aspectos de la vida. 

A continuación, te presentamos el horóscopo para cada signo zodiacal en el amor, el dinero y la salud:

Aries

Comienza tu ciclo solar, por lo que este día representa renacimiento y oportunidades. Es momento de tomar decisiones importantes en el trabajo o iniciar proyectos. En el amor, podrías vivir una conexión intensa. La energía está a tu favor para avanzar.

Tauro

Se recomienda tener cuidado con personas negativas o envidias. En lo económico, podrías recibir dinero inesperado, pero debes administrarlo con inteligencia. En el amor, evita discusiones innecesarias.

Géminis

Tu creatividad estará en su punto máximo. Es buen momento para cerrar pendientes y avanzar en proyectos personales. En la salud, presta atención al estrés y busca momentos de descanso.

Cáncer

Se presentan cambios importantes en el entorno familiar o laboral. Es un día para reorganizar tus prioridades y tomar decisiones firmes. Evita gastos impulsivos.

Leo

La energía del éxito te rodea. Podrías recibir buenas noticias relacionadas con el dinero o el trabajo. En el amor, deja atrás rencores y abre tu corazón a nuevas experiencias.

Virgo

Este sábado será clave para pensar en tu futuro. Se abren oportunidades laborales o propuestas importantes. En el amor, la comunicación será fundamental para evitar malentendidos.

Libra

Tendrás estabilidad emocional y posibilidad de recibir ingresos extra. Es un buen día para resolver asuntos pendientes. Cuida tu salud, especialmente el descanso.

Escorpio

Se avecinan cambios positivos y nuevos comienzos. Es momento de confiar en tu intuición y tomar riesgos calculados. En el amor, podrías vivir una transformación importante.

Sagitario

La prosperidad comienza a manifestarse. Es un día ideal para planear proyectos a largo plazo. Evita compartir tus planes con personas que no sean de confianza.

Capricornio

Tu esfuerzo empieza a rendir frutos. Podrías recibir reconocimiento o avances importantes en el trabajo. En la salud, procura equilibrar tus actividades con el descanso.

Acuario

La creatividad será tu mejor aliada. Es momento de innovar y apostar por ideas nuevas. En el amor, se presentan sorpresas agradables o encuentros inesperados.

Piscis

Estás en una etapa de renovación. Este día puede traer decisiones importantes relacionadas con tu vida personal o profesional. Confía en tu intuición y sigue adelante.

El 21 de marzo marca un punto de inicio energético importante para varios signos, especialmente por la influencia de Aries. 

Con información de Mhoni Vidente

BB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones