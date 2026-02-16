Lo que comenzó como una charla informal entre pijamas, mascarillas y palomitas terminó convirtiéndose en un fenómeno digital que hoy llena teatros. La comediante y creadora de contenido Xanic Zondo presentará el próximo 21 de febrero en el Teatro Charles Chaplin una versión en vivo de su popular video-podcast “Noche de Chicxs”, un formato que ha conquistado a miles gracias a su mezcla de humor, confidencias y polémicas enviadas por la audiencia.

El proyecto nació en YouTube como un espacio de entretenimiento construido a partir de historias reales -a veces exageradas, a veces incómodas- narradas por personas comunes.

Con casi medio millón de seguidores en su canal, la conductora ha consolidado una comunidad que consume el contenido y que lo alimenta con relatos propios que con frecuencia se viralizan.

En entrevista con EL INFORMADOR, Zondo señala que el éxito es 100% gracias al público. “Tengo muy presente que si no fuera por ellos, yo no sería nadie. No importa cuántas historias quiera contar, si no hay nadie ahí para escucharlas, ¿qué va a pasar después? Estoy completamente agradecida con todas las personas que van a los shows, que compran mí merch, que ven mi programa y que lo recomiendan”.

Su trayectoria no se limita al entorno digital. La creadora ha construido un perfil multifacético que abarca stand-up, televisión y conferencias. Alcanzó visibilidad nacional tras su participación en “Iron Chef: México”, y desde entonces ha desarrollado una carrera sostenida que incluye giras con entradas agotadas en más de 25 ciudades del país, así como presentaciones en foros como el Lunario del Auditorio Nacional.

Esa versatilidad, sumada a su afinidad con la cultura pop, el cosplay y los juegos de rol, la ha convertido en una figura cercana para audiencias jóvenes y comunidades geek.

Un show que no es solo un episodio en vivo

El espectáculo que llegará a Guadalajara no será una simple grabación frente al público. La comediante explica que el formato escénico está diseñado para ofrecer algo distinto a lo que se ve en pantalla.

“Siempre cuando hago show primero me aviento una media hora de stand-up y después ya hago el podcast para que no sea solamente ver un episodio en vivo. Durante el stand-up la gente interactúa: me mandan tarjetitas con chismes locales, frescos y exclusivos que les han pasado a personas que están ahí con nosotros en el teatro y los comentamos entre todos”, anotó.

La dinámica busca integrar al público de manera voluntaria y lúdica. “Me he dado a la tarea, junto con mi equipo, de realmente sumergir a las personas en esta pijamada para que se sientan parte del show, más no obligados. Si tú quieres contar tu chisme, yo estoy aquí para escucharlo”, señala. El resultado es un espectáculo híbrido donde el guion se construye en tiempo real a partir de la participación colectiva.

Ese vínculo directo con la audiencia fue, paradójicamente, lo que le permitió dimensionar el crecimiento del proyecto. Aunque los números en redes sociales ya indicaban popularidad, el impacto real lo sintió al salir de gira. “Yo me daba cuenta por los seguidores y los comentarios, pero cuando realmente me impactó fue cuando hice la primera gira. Tuve que renunciar a mi trabajo para irme de tour y ahí entendí que algo estaba pasando. Pasé de bares y cafés a auditorios y teatros en todo México. Es impresionante ver cómo un chisme puede resonar tanto como para que alguien pague un boleto para escucharlo”.

El poder de las historias cotidianas

Para la creadora, el atractivo del formato radica en la identificación. A diferencia de los escándalos de celebridades, las anécdotas del público reflejan experiencias comunes.

“Los terceros que no conoces son las personas que tienen una vida más similar a la tuya. Está padre enterarte de romances de famosos, pero con quien te relacionas es con la chica que tiene vecinos ruidosos o con el compañero de oficina que hizo algo ridículo”, comenta antes de relatar uno de los casos que más la sorprendieron: “Un chavo que se mojó con la lluvia y decidió secar sus calcetines en el microondas de la oficina… explotó el microondas y tuvieron que evacuar el lugar. Esas son las historias con las que conectas”.

Sin embargo, el proyecto tiene límites. Zondo evita contenidos relacionados con especulaciones criminales o maltrato animal. “No me gusta recibir chismes que tengan que ver con crímenes donde yo esté especulando, y no tolero el maltrato animal. Son temas de los que prefiero alejarme”, afirma.

Guadalajara, tierra de historias insólitas

La relación de Zondo con el público jalisciense tiene un matiz especial. Recuerda que en su primera visita quedó sorprendida por la naturaleza de los relatos locales. “Yo dije: ‘Guadalajara es el Catemaco de Jalisco’. Me llegaron muchísimos chismes de amarres, brujería y cosas rarísimas. En Jalisco tienen mis chismes favoritos; siempre me sorprenden con algo bizarro y los quiero mucho por eso”, comenta entre risas.

Esa capacidad de asombro es, en buena medida, el motor creativo de su proyecto. Para la comediante, cada historia enviada por su audiencia confirma que el humor y la curiosidad pueden surgir de cualquier rincón.

“Estoy segura de que hay historias que merecen ser contadas y escuchadas, y no son solo las mías”, concluye.

El “Nochiverso” y la expansión del proyecto

El crecimiento del podcast ha derivado en algo más grande que un canal de entretenimiento. La comediante describe su plataforma como un universo en expansión.

“El Nochiverso se está convirtiendo en una empresa de entretenimiento. Vamos a abrir dos nuevos canales: uno dedicado a juegos de rol, cine y análisis de franquicias desde la cultura pop, y otro enfocado cien por ciento en historias de terror, tanto enviadas por el público como originales”.

Este salto empresarial implica nuevos retos. Mantener un equipo de trabajo estable y bien remunerado es ahora parte de sus prioridades. “Me estresa muchísimo, pero no le quita la diversión. Tener un micrófono ya es una responsabilidad, y también lo es tener personas empleadas en tu empresa. Trato de cuidar en qué invierto para que siempre estén cubiertos sus sueldos y su calidad de vida mejore”, explica.

