El día de hoy, en EL INFORMADOR, te compartimos las funciones de teatro gratis de este, viernes 24 de octubre, en Guadalajara.Guadalajara, Jalisco, es popular por su riqueza cultural y artística. Gracias a su diversidad de teatros, el público tiene una gran lista para elegir, y lo mejor es que los costos pueden ser accesibles e incluso gratuitos.71BODIES 1DANCE en el Foro de Arte y CulturaComo parte del XXVIII Festival Internacional de Danza en Jalisco, esta presentación de danza contemporánea para adolescentes y adultos está inspirada en experiencias y testimonios de 71 personas transgénero de Europa, y forma parte de un proyecto coreográfico multidisciplinario de la compañía noruega 71BODIES THE COMPANY.El objetivo de esta presentación es abordar la gran diversidad que existe en cada trayectoria personal desde una perspectiva humana y artística.Si te interesa adquirir tus boletos para esta función, toma en cuenta lo siguiente:Para obtener tus boletos, ingresa al siguiente enlace: https://voyalteatro.com/cartelera/7886G.U.M Estudio Arechiga Esta presentación de danza contemporánea, realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, busca tejer una narrativa para el público en relación con el cuerpo y su entorno, partiendo de la metáfora del chicle —de ahí el nombre de la presentación: G.U.M— que representa cómo algo se adhiere, resiste y se adapta.Costo: Gratuito Horario: 20:00 horas Lugar: Estudio Arechiga, ubicado en Camarena 118, tercer pisoPara obtener los boletos, se recomienda llegar con anticipación y así asegurar lugares disponibles.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS