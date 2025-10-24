El día de hoy, en EL INFORMADOR, te compartimos las funciones de teatro gratis de este, viernes 24 de octubre, en Guadalajara.

Guadalajara, Jalisco, es popular por su riqueza cultural y artística. Gracias a su diversidad de teatros, el público tiene una gran lista para elegir, y lo mejor es que los costos pueden ser accesibles e incluso gratuitos.

Funciones de teatro hoy, 24 de octubre, en Guadalajara

71BODIES 1DANCE en el Foro de Arte y Cultura

Como parte del XXVIII Festival Internacional de Danza en Jalisco, esta presentación de danza contemporánea para adolescentes y adultos está inspirada en experiencias y testimonios de 71 personas transgénero de Europa, y forma parte de un proyecto coreográfico multidisciplinario de la compañía noruega 71BODIES THE COMPANY.

El objetivo de esta presentación es abordar la gran diversidad que existe en cada trayectoria personal desde una perspectiva humana y artística.

Si te interesa adquirir tus boletos para esta función, toma en cuenta lo siguiente:

Edad mínima: 3 años, con boleto pagado.

3 años, con boleto pagado. Costo: Gratuito

Gratuito Horario: 20:00 horas

20:00 horas Lugar: Foro de Arte y Cultura, ubicado en Fray Antonio Alcalde 1451, Guadalajara, Jalisco.

Para obtener tus boletos, ingresa al siguiente enlace: https://voyalteatro.com/cartelera/7886

G.U.M Estudio Arechiga

Esta presentación de danza contemporánea, realizada con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, busca tejer una narrativa para el público en relación con el cuerpo y su entorno, partiendo de la metáfora del chicle —de ahí el nombre de la presentación: G.U.M— que representa cómo algo se adhiere, resiste y se adapta.

Costo: Gratuito

Horario: 20:00 horas

Lugar: Estudio Arechiga, ubicado en Camarena 118, tercer piso

Para obtener los boletos, se recomienda llegar con anticipación y así asegurar lugares disponibles.

