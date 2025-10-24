Netflix: Lista de todos los estrenos de la plataforma para noviembre

La plataforma de streaming Netflix dio a conocer los títulos que formarán parte de su catálogo durante noviembre de 2025. Entre los lanzamientos más destacados se encuentra la quinta temporada de “Stranger Things”, así como producciones originales como “Envidiosa”, “La bestia en mí” y “Muerte por un rayo”. Además, llegarán cintas de alto perfil como “Frankenstein”, dirigida por Guillermo del Toro, y “La ola”.

El regreso de “Stranger Things”

El 26 de noviembre debutará la primera parte de la temporada 5 de “Stranger Things”, ambientada en el otoño boreal de 1987. Hawkins continúa afectado por la aparición de múltiples portales, y los protagonistas se reúnen con un propósito común: detener a Vecna, quien ha desaparecido sin dejar rastro. Mientras tanto, el Gobierno mantiene al pueblo bajo cuarentena y refuerza la búsqueda de Once, obligándola a esconderse nuevamente. Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, una amenaza conocida resurge, anunciando una batalla final que pondrá a prueba a todo el grupo frente a una oscuridad más temible que nunca.

Historias de emociones, poder y misterio

Entre los estrenos más esperados figura “Envidiosa: Temporada 3” (19 de noviembre), que mostrará a Vicky enfrentando nuevos retos personales y profesionales. Aunque su relación con Matías atraviesa un momento de estabilidad, deberá lidiar con dilemas sobre la vida en pareja, los celos, la maternidad y su crecimiento laboral. Lo que parecía una etapa tranquila se convertirá en un viaje emocional lleno de contradicciones y descubrimientos.

“La bestia en mí” (13 de noviembre): narra la historia de una reconocida escritora que se ve atrapada en un peligroso juego psicológico con su enigmático y adinerado vecino, quien podría ser un asesino.

“Muerte por un rayo” (6 de noviembre): retrata la vida de James Garfield, el vigésimo presidente de Estados Unidos, y Charles Guiteau, el hombre responsable de su asesinato, en una trama basada en hechos reales.

Entre los contenidos más variados, destacan:

“El show de Vince StaplesTemporada 2” (6 de noviembre): donde el protagonista emprende una excéntrica y a veces aterradora aventura tras la muerte de su tío, una figura legendaria del fútbol americano.

“El joven Sheldon” (7 de noviembre): precuela de “La teoría del Big Bang”, que muestra la infancia de un niño superdotado que asombra a todos con su inteligencia.

“El juego del calamar: El desafío – Temporada 2” (4 de noviembre): reality que revive la tensión de la serie original con nuevos juegos y pruebas impredecibles.

“Selling The OC: Temporada 4” (12 de noviembre): que mostrará cómo la llegada de tres nuevas agentes altera el equilibrio y despierta rivalidades en el mundo inmobiliario californiano.

Grandes películas que llegan al catálogo

El 7 de noviembre, los suscriptores podrán disfrutar de “Frankenstein”, adaptación del clásico de Mary Shelley realizada por el oscarizado Guillermo del Toro, que aborda la historia de un científico obsesionado por desafiar los límites de la vida. Ese mismo día se estrenará “Nace una estrella”, donde una joven cantante y un músico consagrado viven una intensa relación marcada por el éxito y la autodestrucción.

El 16 de noviembre debutará “Furiosa: De la saga Mad Max”, que mostrará los orígenes de la guerrera en su lucha por sobrevivir en un mundo dominado por el caos. Otros títulos que se suman al catálogo son “Troya” (5 de noviembre), “Rescatando al soldado Ryan” (13 de noviembre) y “Una Navidad EXtra” (12 de noviembre), una comedia que mezcla emociones, reencuentros y nuevos amores.

La plataforma también ofrecerá:

“El último maestro del aire” (3 de noviembre): una historia épica sobre un joven con la misión de dominar los cuatro elementos para restaurar la paz.

“Sin cortes con Ed Sheeran” (21 de noviembre): una experiencia musical filmada en tiempo real donde el artista británico conquista Nueva York con sus éxitos.

Las cintas de “Transformers”: “El lado oscuro de la luna”, “El último caballero” y “La era de la extinción” (todas disponibles el 4 de noviembre).

(todas disponibles el 4 de noviembre). “Desapariciones: ¿Vivos o muertos?” – Temporada 2 (24 de noviembre): una serie documental sobre casos policiales reales y estremecedores.

“Selena y Los Dinos” (17 de noviembre): que rinde homenaje a Selena Quintanilla a través de material inédito y entrevistas cercanas.

“Jurassic World: Teoría del dinocaos” – Temporada 4 (20 de noviembre): donde los seis de Nublar deberán superar nuevos desafíos y salvar dinosaurios.

“En sueños” (14 de noviembre): la historia de dos hermanos que, al adentrarse en sus propios sueños, emprenden una búsqueda para hallar a quien puede concederles su mayor deseo: una familia perfecta.

BB