Netflix: Lista de todos los estrenos de la plataforma para noviembre

La plataforma de streaming Netflix dio a conocer los títulos que formarán parte de su catálogo durante noviembre de 2025. Entre los lanzamientos más destacados se encuentra la quinta temporada de "Stranger Things", así como producciones originales como "Envidiosa", "La bestia en mí" y "Muerte por un rayo". Además, llegarán cintas de alto perfil como "Frankenstein", dirigida por Guillermo del Toro, y "La ola".El 26 de noviembre debutará la primera parte de la temporada 5 de "Stranger Things", ambientada en el otoño boreal de 1987. Hawkins continúa afectado por la aparición de múltiples portales, y los protagonistas se reúnen con un propósito común: detener a Vecna, quien ha desaparecido sin dejar rastro. Mientras tanto, el Gobierno mantiene al pueblo bajo cuarentena y refuerza la búsqueda de Once, obligándola a esconderse nuevamente. Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, una amenaza conocida resurge, anunciando una batalla final que pondrá a prueba a todo el grupo frente a una oscuridad más temible que nunca.Entre los estrenos más esperados figura "Envidiosa: Temporada 3" (19 de noviembre), que mostrará a Vicky enfrentando nuevos retos personales y profesionales. Aunque su relación con Matías atraviesa un momento de estabilidad, deberá lidiar con dilemas sobre la vida en pareja, los celos, la maternidad y su crecimiento laboral. Lo que parecía una etapa tranquila se convertirá en un viaje emocional lleno de contradicciones y descubrimientos.Entre los contenidos más variados, destacan:Grandes películas que llegan al catálogoEl 7 de noviembre, los suscriptores podrán disfrutar de "Frankenstein", adaptación del clásico de Mary Shelley realizada por el oscarizado Guillermo del Toro, que aborda la historia de un científico obsesionado por desafiar los límites de la vida. Ese mismo día se estrenará "Nace una estrella", donde una joven cantante y un músico consagrado viven una intensa relación marcada por el éxito y la autodestrucción.El 16 de noviembre debutará "Furiosa: De la saga Mad Max", que mostrará los orígenes de la guerrera en su lucha por sobrevivir en un mundo dominado por el caos. Otros títulos que se suman al catálogo son "Troya" (5 de noviembre), "Rescatando al soldado Ryan" (13 de noviembre) y "Una Navidad EXtra" (12 de noviembre), una comedia que mezcla emociones, reencuentros y nuevos amores.La plataforma también ofrecerá: