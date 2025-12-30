Taquilla en México 2025: Los conciertos y documentales más vistos en cines

En los últimos años los conciertos y documentales de cantantes y bandas han ganado notoriedad al ser transmitidos en salas de cine, pues es una nueva fórmula para atraer público, en especial a los fanáticos de los artistas, que desean ver otra faceta de quienes se paran arriba de un escenario.

Según los datos extraídos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, este año se estrenaron muchas producciones alusivas, tanto de artistas actuales como históricos, y en este 2025 Juan Gabriel, a pesar de de haber fallecido hace 9 años, demostró que sigue siendo el número uno, llegando a superar a otros cantantes de talla mundial.

Los más vistos en los cines mexicanos

En mayo la cadena Cinemex transmitió en sus pantallas el icónico concierto "Mis 40 en Bellas Artes" , recital efectuado en 2013 y, durante la semana que se proyectó, se contabilizaron 250 mil boletos vendidos, muy por encima de su más próxima competidora.

Con esta cifra el cantante superó a títulos como "Demon Slayer: el tren infinito la película", "Zoopocalipsis" y "Presencia". Detrás de Juanga, el segundo sitio para cantantes en cines sería para Taylor Swift, quien llegó con su "The Official Release Party of a Showgirl" , la presentación oficial de su nuevo álbum, el cual registró 211 mil asistentes.

La propia intérprete apoyó el evento en sus redes sociales con su "dancing is optional but very much encouraged" ("bailar es opcional, pero muy recomendable"), pues sólo tendría tres días de funciones (del 3 al 5 de octubre).

¿Peligra el lugar de Taylor?

Sus más fervientes seguidores dirían que no. Pero los números son fríos y una mexicana estuvo a punto de alcanzarla: Kenia Os.

La mazatleca arribó con "Kenia Os: La OG", un documental que explora su trayectoria como empresa y cantante y rebasó los 210 mil boletos adquiridos, es decir, apenas mil butacas abajo que la cantante estadounidense. La película también tuvo su soundtrack en digital y llegó después en exclusiva a la plataforma de Disney +, con todo lo que significa tener como apoyo a la empresa del ratón Mickey.

Lanzamientos de artistas asiáticos

No podían faltar los lanzamientos procedentes de Asia; de Corea, aunque a diferencia de años pasados donde BTS encabezaba las preferencias, ahora las cifras fueron modestas. "Baekhyun Lonsdaleite" fue lanzada como la manera de ver a uno de los integrantes del grupo EXO en su primera gira como solista, pero los números no lo acompañaron del todo, alcanzando los 5 mil asistentes.

En tanto la cinta “Go Wild ataracho” del grupo japones Atarashii Gakko!, para celebrar los diez años del grupo tuvieron mil asistentes, mientras que la banda surcoreana Day6 con su película "6day", llegaron a los 500.

Hay que señalar que estas dos últimas cintas salen con pocas salas al formar parte del contenido alternativo que ofrecen las cadenas exhibidoras.

Bandas y cantantes de Rock

Grandes leyendas musicales también llegaron a salas y algunos palidecerían al enterarse de lo alcanzado.

"Becoming Led Zeppelin", sobre la mítica banda británica intérprete de "Stairway to heaven", que alcanzó las 13 mil admisiones, fue la de mejores resultados, pues unas funciones de "Rolling Stones at the Max" apenas y rebasaron los 900 asistentes y "One to one: John y Yoko", sobre un concierto de John Lennon, apenas y arañó los 700.

En biopics, es decir, ya con actores contando la vida de algunos cantantes, Bruce Springteen, figura reluciente de los ochentas, no pudo cantar victoria pues su cinta quedó en el lugar 215 (de más de 500 títulos lanzados) con sus 24 mil espectadores.

