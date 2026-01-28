Sydney Sweeney irrumpe en la moda con su primera línea de lencería: SYRN

La actriz estadounidense Sydney Sweeney, conocida por sus papeles en “Euphoria” y “The White Lotus”, dio un giro a su carrera al lanzar su propia línea de lencería, bautizada SYRN. La colección busca combinar sensualidad, comodidad e inclusión de tallas, y se espera que se convierta en un referente dentro del mercado de ropa íntima.

La actriz compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su emoción y orgullo por el proyecto: “Esta es lencería que usas para ti, para sentirte fuerte y segura sin explicaciones ni disculpas”, escribió Sweeney, mostrando imágenes de algunos de los diseños que incluyen corsets, bralettes y conjuntos de encaje en tallas que van desde la copa 30B hasta la 42DDD.

La gama de precios es accesible, con muchas prendas por debajo de los 100 dólares. CORTESÍA SYRN

SYRN propone cuatro líneas distintas: Seductress, Romantic, Playful y Comfy, pensadas para distintos estilos de vida y personalidades. La colección busca romper con los estándares tradicionales de belleza, promoviendo la aceptación del cuerpo femenino en todas sus formas.

La gama de precios es accesible, con muchas prendas por debajo de los 100 dólares, un factor que apunta a atraer tanto a jóvenes adultas como a consumidoras más maduras.

El lanzamiento de la marca no estuvo exento de polémica. Para promocionar SYRN, Sweeney protagonizó un controvertido acto publicitario en el icónico letrero de Hollywood, donde colocó sostenes sobre la estructura, generando críticas y una investigación por parte de la Cámara de Comercio de Hollywood.

La actriz busca posicionarse en un mercado dominado por figuras como Rihanna con Savage X Fenty y Kim Kardashian con Skims. INSTAGRAM / @sydney_sweeney

La línea llega en un momento clave para Sweeney, quien ha visto cómo su carrera en la actuación ha escalado a nivel internacional. Además de su trabajo en la televisión y el cine, la actriz demuestra ahora que su imagen pública puede ser un vehículo para iniciativas empresariales que promueven el empoderamiento femenino.

Los fanáticos de Sweeney han recibido la noticia con entusiasmo, especialmente por la promesa de tallas inclusivas y diseños que combinan estética y funcionalidad. La actriz busca posicionarse en un mercado dominado por figuras como Rihanna con Savage X Fenty y Kim Kardashian con Skims, destacándose por su enfoque en la diversidad y la accesibilidad.

La colección SYRN ya está disponible para compra en línea y promete una campaña mediática que incluirá colaboraciones con influencers y contenido exclusivo en redes sociales. Sweeney espera que la marca no solo sea un éxito comercial, sino también un símbolo de confianza y libertad femenina, consolidando su paso de estrella de Hollywood a empresaria en la industria de la moda.

