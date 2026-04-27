Supernova Génesis: Lista de ganadores y resumen de lo más viral

Supernova Génesis 2026 dejó nocauts inmediatos, una bolsa de 400 mil dólares, derrotas inesperadas y una Arena CDMX repleta con más de 30 mil asistentes y figuras como Ozuna y Carín León. La velada de Supernova Génesis 2026 se celebró este domingo 26 de abril en la Arena CDMX, donde seis combates definieron a los ganadores de una de las funciones más comentadas del entretenimiento digital y deportivo.

El evento mezcló espectáculo, redes sociales y boxeo con presencia de invitados especiales como Oscar Maydon, Ozuna y Carín León, quienes acompañaron una noche marcada por entradas llamativas, peleas intensas y resultados sorpresivos. Con más de 30 mil aficionados, la cartelera confirmó el interés creciente por este formato que une influencers, creadores de contenido y figuras públicas arriba del ring.

Milica abre la noche venciendo a Kim Shantal

La primera gran historia llegó tras la baja de último momento de Ari Geli, quien no pudo competir por problemas de salud que requirieron hospitalización. Ante ese cambio, Milica tomó el reto y enfrentó a Kim Shantal, imponiéndose por decisión unánime.

El triunfo dejó claro que Milica puede competir ante nombres fuertes dentro del circuito, incluso mencionándose su capacidad para enfrentar perfiles de peso como Alana Flores.

El Abraham responde con nocaut técnico ante Nando

En la segunda pelea de la noche, El Abraham recibió el respaldo total del público presente en la Arena CDMX. Con esa energía, consiguió derrotar a Nando mediante nocaut técnico, en una contienda donde mostró superioridad dentro del cuadrilátero.

La victoria fue celebrada con fuerza por los asistentes, que acompañaron cada golpe con gritos y apoyo constante.

Willito gana 400 mil dólares ante Lonche

Uno de los momentos más llamativos fue el combate entre Willito y Lonche, dos participantes con historia de amistad previa. Sin embargo, arriba del ring no hubo concesiones. Willito necesitó menos de seis minutos para imponer condiciones y quedarse con la victoria.

Como premio, recibió un portafolio con 400 mil dólares, una de las bolsas más comentadas de toda la noche. Lonche reconoció la derrota al finalizar el combate.

Karely Ruiz suma victoria y Kim Shantal pelea dos veces

La noche también tuvo una actuación destacada de Karely Ruiz, quien venció a Kim Shantal por decisión dividida. El resultado llamó la atención porque Kim Shantal subió por segunda ocasión al cuadrilátero en la misma noche, mostrando resistencia y determinación pese al desgaste físico acumulado.

Aun así, las tarjetas favorecieron a Karely Ruiz, quien salió con el brazo en alto en una de las peleas más seguidas del evento.

Aaron Mercury noquea a Mario Bautista

Hacia la recta final llegó una de las contiendas más esperadas entre Aaron Mercury y Mario Bautista. Ambos protagonizaron entradas espectaculares, pero el desenlace fue inmediato. Aaron Mercury conectó con fuerza y noqueó prácticamente al instante a su rival.

Ese momento provocó una de las mayores reacciones del público, que respondió con un fuerte alarido dentro de la Arena CDMX.

Flor Vigna rompe el invicto de Alana Flores

En la pelea estelar, Alana Flores llegó con ambiente favorable del público mexicano para medirse ante la argentina Flor Vigna. Tras cuatro rounds y ocho minutos de combate, el duelo comenzó parejo en los primeros episodios. Sin embargo, con el paso de los asaltos, Flor Vigna inclinó la balanza a su favor y se llevó la victoria por decisión unánime, además de terminar con el invicto de Alana.

Ganadores oficiales de Supernova Génesis 2026

Estos fueron los vencedores de la noche:

Milica derrotó a Kim Shantal

El Abraham venció a Nando

Willito superó a Lonche

Karely Ruiz derrotó a Kim Shantal

Aaron Mercury noqueó a Mario Bautista

Flor Vigna venció a Alana Flores

¿Por qué Supernova Génesis sigue creciendo?

El evento volvió a demostrar que el cruce entre boxeo, música y redes sociales genera gran interés entre nuevas audiencias. La presencia de artistas como Ozuna, Carín León y Oscar Maydon, junto con influencers populares, impulsó el alcance mediático de la función. Además, la combinación de nocauts rápidos, rivalidades previas y premios millonarios convirtió la velada en tendencia digital.

Supernova Génesis 2026 cerró con emociones fuertes, resultados inesperados y figuras virales en el ring. El éxito de asistencia y el impacto en redes sociales apuntan a que este formato seguirá creciendo como uno de los espectáculos más llamativos del momento.

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