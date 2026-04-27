Prime Video se prepara con el mejor estreno para terminar el mes de abril con entretenimiento seguro, pues del 27 al 30 de este mes solo se estrenará un contenido en la plataforma que promete atraparte desde el primer minuto.

Se trata de la nueva serie original de Prime Video “La Casa de los Espíritus”, adaptación de la novela homónima de la escritora chilena Isabel Allende, que llegará a su gran catálogo el próximo miércoles 29 de abril.

CORTESÍA/ Prime Video

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¿De qué trata “La Casa de los Espíritus”?

La historia conserva la esencia de la obra original y despliega un relato que recorre cinco décadas. En el centro están tres generaciones de mujeres —Clara, Blanca y Alba—, cuyas vidas marcan el pulso de la narrativa.

A través de sus experiencias, la serie dibuja el retrato de un país sudamericano profundamente conservador, atravesado por tensiones sociale s, en este contexto se entrelazan la lucha de clases y la inestabilidad política, todo envuelto en el realismo mágico que distingue la obra de Isabel Allende.

Entre los atractivos de este nuevo contenido es elenco con talento mayoritariamente latinoamericano, lo cual busca respetar la esencia cultural de la novela a través de actores como: Alfonso Herrera, Dolores Fonzi y Nicole Wallace,

Cabe destacar que “La Casa de los Espíritus” está respaldada por un equipo que apuesta por una factura de alto nivel cinematográfico. Al frente se encuentra FilmNation Entertainment, una compañía con sólida reputación internacional, responsable de producciones aclamadas y galardonadas con el Óscar como “Anora” y “Cónclave”.

A esta propuesta se suma Fábula, firma que ha ganado reconocimiento global tras obtener el Premio de la Academia por “Una mujer fantástica”, además del prestigio alcanzado con el documental La memoria infinita.

Además, la propia Isabel Allende es productora ejecutiva, por lo que si te leíste el libro y te gustó, es muy probable que también disfrutes dicha serie debido a su gran similitud con la novela.

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