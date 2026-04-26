Domingo, 26 de Abril 2026

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Mhoni Vidente: Números de la suerte para cada signo del 27 al 30 de abril

Estas combinaciones numéricas no solo representan golpes de fortuna, sino también momentos clave para tomar decisiones, atraer abundancia y abrir caminos en lo económico, laboral y personal

Por: Moisés Figueroa

Según las predicciones, cada signo contará con cifras específicas que potenciarán su buena racha durante estos días. SUN / ARCHIVO

Según las predicciones, cada signo contará con cifras específicas que potenciarán su buena racha durante estos días. SUN / ARCHIVO

Los números de la suerte para esta semana del 27 al 30 de abril, de acuerdo con Mhoni Vidente, llegan acompañados de energía positiva y oportunidades para cada signo del zodiaco.

Estas combinaciones numéricas no solo representan golpes de fortuna, sino también momentos clave para tomar decisiones, atraer abundancia y abrir caminos en lo económico, laboral y personal.

Según las predicciones, cada signo contará con cifras específicas que potenciarán su buena racha durante estos días, por lo que se recomienda utilizarlas en juegos de azar, decisiones importantes o simplemente como guía energética para manifestar prosperidad.

Aries

Los números de la suerte son 06, 07 y 36. Estas cifras traerán cuatro golpes de suerte y estarán especialmente activas en temas económicos y oportunidades laborales.

Tauro

Los números 02, 09 y 40 marcarán la semana con cuatro golpes de suerte, ideales para cerrar contratos, recibir dinero extra o concretar proyectos importantes.

Géminis

Sus números serán 27, 43 y 55, los cuales impulsarán oportunidades laborales, eventos sociales y decisiones que impacten positivamente su futuro.

Cáncer

Los números 01, 04 y 32 le otorgarán cinco golpes de suerte, especialmente en temas de viajes, trámites y crecimiento personal.

Leo

Los números 11, 30 y 34 estarán cargados de energía positiva, con cinco golpes de suerte enfocados en estabilidad económica y recompensas por esfuerzos pasados.

Virgo

Sus números de la suerte serán 10, 19 y 22, los cuales atraerán cuatro golpes de fortuna relacionados con dinero, estabilidad y nuevas oportunidades.

Libra

Los números 14, 17 y 59 traerán cuatro golpes de suerte, ayudando a resolver asuntos pendientes y mejorar su situación económica.

Escorpión

Los números 23, 41 y 58 serán clave para recibir dinero, cerrar ciclos y atraer oportunidades laborales con cuatro golpes de suerte.

Sagitario

Sus números 03, 16 y 20 estarán acompañados de cinco golpes de suerte, impulsando cambios positivos y crecimiento profesional.

Capricornio

Los números 26, 31 y 47 le otorgarán cuatro golpes de suerte, ideales para negocios, inversiones y estabilidad financiera.

Acuario

Sus números serán 13, 21 y 42, con cinco golpes de suerte que favorecerán proyectos, ingresos y crecimiento personal.

Piscis

Los números 08, 12 y 20 traerán cinco golpes de suerte, ayudando a atraer riqueza, nuevas oportunidades y bienestar general.

Con información de Mhoni Vidente

MF

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