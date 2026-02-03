La 68ª entrega de los Premios Grammy quedó marcada por un episodio que trascendió lo musical y se instaló en el centro del debate público. Más allá de la alfombra roja o de los recursos escénicos, lo que dominó la conversación posterior fue el mensaje pronunciado por Bad Bunny, un momento que pasó del silencio absoluto a una intensa reacción digital en cuestión de minutos.

Las palabras del artista puertorriqueño provocaron una oleada inmediata de comentarios en redes sociales, donde se discutió su postura frente a las políticas impulsadas por Donald Trump y su impacto en la comunidad latina en Estados Unidos. El discurso no solo captó la atención del público, sino que abrió una grieta clara entre distintas audiencias.

Reacciones divididas tras el discurso

La respuesta no se hizo esperar. Para una parte importante de la comunidad latina, el mensaje fue interpretado como un acto de firmeza y visibilidad; en contraste, sectores conservadores y algunos ciudadanos estadounidenses calificaron la intervención como una “politización innecesaria” dentro de un evento artístico.

En medio de esta polarización, la industria del entretenimiento observó el episodio como una demostración del alcance mediático de una figura que entiende el peso de su influencia más allá de las listas de popularidad.

El contexto del Super Bowl y los llamados al boicot

El momento cobra especial relevancia debido a que Bad Bunny tiene programada una presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl LX el próximo domingo, un evento que ahora se encuentra rodeado de controversia. A partir del discurso, usuarios en redes sociales comenzaron a exigir a la NFL que cancele su participación.

Algunos de los mensajes difundidos expresaron abiertamente la intención de boicotear el evento deportivo y a sus patrocinadores:

"No veré a Bad Bunny ni el partido". "Sí, el boicot debe ir contra los anunciantes, no solo por no ver el entretiempo. De hecho, vean el entretiempo para saber a quién boicotear". "Si la NFL no cambia inmediatamente el show de medio tiempo de quien sea que sea 'Bad Bunny', verán la mayor caída de audiencia en la historia del Super Bowl".

Estas reacciones han generado incertidumbre sobre si el cantante llegará finalmente al escenario del evento, aunque hasta el momento no existe una postura oficial que confirme cambios en la programación.

¿Qué dijo Bad Bunny sobre ICE?

La intervención del artista ocurrió después de un hecho histórico: Bad Bunny se convirtió en el primer intérprete en ganar el premio a "Álbum del Año" con un disco completamente en español, Debí Tirar Más Fotos. Sin embargo, el galardón pasó a un segundo plano cuando tomó el micrófono.

Con el gramófono en la mano y frente a una audiencia global, Benito Martínez Ocasio dejó de lado los agradecimientos habituales para lanzar un mensaje directo contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. "¡ICE fuera! (ICE OUT)", expresó de manera contundente.

Lejos de tratarse de una declaración improvisada, el mensaje fue pronunciado en un contexto de alta tensión en torno al discurso migratorio en Estados Unidos. El cantante utilizó el escenario para subrayar la dimensión humana detrás de las políticas migratorias.

"No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses", afirmó, jugando con el término legal alien empleado en el país para referirse a personas extranjeras.

La polémica se intensificó por el contraste evidente dentro de la ceremonia. Mientras la Academia celebraba la diversidad cultural y la expansión del mercado latino, el artista recordó que detrás del éxito global persisten realidades sociales complejas.

Lo ocurrido en los Grammy dejó en claro que, para Bad Bunny, el escenario no es solo un espacio de espectáculo, sino también una plataforma para expresar posturas que generan debate a escala internacional.

