Martes, 03 de Febrero 2026

Conciertos en Guadalajara: Cartelera completa de febrero

La cartelera musical de febrero ofrece opciones para disfrutar en pareja, con amigos o en familia en distintos escenarios de Guadalajara

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Con una agenda variada, febrero promete noches llenas de música en vivo y experiencias memorables para locales y visitantes. PIXABAY

Guadalajara mantiene el ritmo y se prepara para vivir un febrero lleno de música y espectáculos. Tras un arranque de año con gran actividad, la capital jalisciense continúa consolidándose como uno de los destinos favoritos para conciertos y presentaciones en vivo, con la llegada de diversos artistas y agrupaciones que pisarán los escenarios de la ciudad durante este mes.

La Perla Tapatía ha fortalecido su presencia dentro del mundo musical nacional e internacional gracias a la variedad de sus recintos, su infraestructura moderna y el entusiasmo del público local. Estas características la posicionan como una parada esencial para giras de distintos géneros, atrayendo propuestas musicales para todos los gustos.

Durante febrero, Guadalajara ofrecerá una agenda artística que combina diferentes estilos y formatos, desde presentaciones más cercanas e íntimas hasta espectáculos de gran producción que buscan reunir a miles de asistentes en un mismo espacio.

La oferta cultural permite que tanto habitantes como visitantes encuentren múltiples opciones para disfrutar la música en compañía de amigos, pareja o familia, convirtiendo cada concierto en una experiencia única que fortalece la vida nocturna y cultural de la ciudad.

Con una programación diversa y en constante movimiento, febrero se perfila como otro mes destacado para los escenarios tapatíos, reafirmando el papel de Guadalajara como uno de los principales centros de entretenimiento musical en México.

Cartelera de conciertos en Guadalajara – Febrero 2026

Concierto de Patrick Watson

  • Fecha: jueves 5 de febrero
  • Lugar: C4 Concert House
  • Horario: 20:30 horas

Rafa Espino en concierto

  • Fecha: viernes 6 de febrero
  • Lugar: Anexo Independencia
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $550 - $1 mil 200

Candlelight: El Señor de los Anillos

  • Fecha: viernes 6 de febrero
  • Lugar: Palcco
  • Horario: 19:00 y 21:30 horas
  • Precio: $355 - $705

La Gusana Ciega

  • Fecha: viernes 6 de febrero
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $700 - $1 mil 100

Paco Versailles

  • Fecha: viernes 6 de febrero
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $514 - $857

Austra

  • Fecha: sábado 7 de febrero
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $685

Las Guerreras K-pop: el concierto en vivo

  • Fecha: domingo 8 de febrero
  • Lugar: Palcco
  • Horario: 15:00 horas
  • Precio: $299 - $997

Conciertos de la Filarmónica de Jalisco

  • Fecha: domingos 8, 15 y 22 de febrero
  • Lugar: Teatro Degollado
  • Horario: 12:30 horas

Capibaras Tour – Chuy Lizárraga y El Coyote

  • Fecha: viernes 6 y sábado 7 de febrero
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 a $4 mil 200

Juana Molina

  • Fecha: miércoles 11 de febrero
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $571

Maelo Ruiz

  • Fecha: jueves 12 de febrero
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $700 - $1 mil 300

Jorge Medina y Josi Cuen – La Máquina del Tiempo Tour

  • Fecha: jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de febrero
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 a $4 mil 200

Mariachazo

  • Fecha: viernes 13 de febrero
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $440 - $3 mil 138

Daaz

  • Fecha: viernes 13 de febrero
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $737 - $1 mil 880

Carlos Ann

  • Fecha: sábado 14 de febrero
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $514 - $857

Bronco: El gran baile

  • Fecha: sábado 14 de febrero
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $502 - $2 mil 510

Alan Parsons – The Show Must Go On

  • Fecha: domingo 15 de febrero
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 20:30 horas
  • Precio: $490 - $3 mil 126

Cumbia con Amor

  • Fecha: domingo 15 de febrero
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 18:00 horas
  • Precio: $600 - $1 mil 100

La Caravana del Amor

  • Fecha: domingo 15 de febrero
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 17:00 horas
  • Precio: $800 a $3 mil 500

Big Time Rush

  • Fecha: martes 17 de febrero
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $780 a $2 mil 780

Nation of Language

  • Fecha: martes 17 de febrero
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 20:30 horas
  • Precio: $742

La despedida – Angélica María y Enrique Guzmán

  • Fecha: jueves 19 de febrero
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $800 - $2 mil 700

Zaz

  • Fecha: viernes 13 de febrero 
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $500 - $2 mil 200

9ª Sinfonía Beethoven – Orquesta

  • Fecha: viernes 20 de febrero
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $600 - $950

Mayela Orozco | La Consentida

  • Fecha: viernes 20 de febrero
  • Lugar: Palcco
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $450

La Adictiva

  • Fecha: sábado 21 de febrero
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $350 a $2 mil 800

Quasar

  • Fecha: sábado 21 de febrero
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 18:10 horas
  • Precio: $171

Zelda Symphonic Experience

  • Fecha: sábado 21 de febreo
  • Lugar: Palcco
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $600-$ 1 mil 

Las Voces del Amor

  • Fecha: domingo 22 de febrero
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 18:00 horas
  • Precio: $350 - $1 mil 500

Kali Uchis

  • Fecha: domingo 22 de febrero
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 20:00 horas

Esteman y Daniela Spalla

  • Fecha: jueves 26 de febrero
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $580 a $1 mil 700

Despechadas Tour de mujer a mujer

  • Fecha: jueves 26 de febrero
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $377 - $3 mil 138

Silvana Estrada

  • Fecha: jueves 26 de febrero
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $550 - $1 mil 450

Jesse y Joy – El Despecho Tour 2026

  • Fecha: viernes 27 de febrero
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $484 - $3 mil 452

Air Supply

  • Fecha: sábado 28 de febrero
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 hora
  • Precio: $460 a $2 mil 490

Raúl Ornelas

  • Fecha: sábado 28 de febrero
  • Lugar: Palcco
  • Horario: 20:30 horas
  • Precio: $721 - $1 mil 421

Roswell: Where The Wild Things Are Tour

  • Fecha: sábado 28 de febrero
  • Lugar: Estudio Diana
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $180

Here Comes The Kraken

  • Fecha: sábado 28 de febrero
  • Lugar: C4 Concert House
  • Horario: 15:00 horas
  • Precio: $514 - $742

Bryan Adams: Roll with the Punches

  • Fecha: sábado 28 de febrero
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $628 - $3 mil 577

Saurom

  • Fecha: sábado 28 de febrero
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 22:00 horas

