Conciertos en Guadalajara: Cartelera completa de febrero

Guadalajara mantiene el ritmo y se prepara para vivir un febrero lleno de música y espectáculos. Tras un arranque de año con gran actividad, la capital jalisciense continúa consolidándose como uno de los destinos favoritos para conciertos y presentaciones en vivo , con la llegada de diversos artistas y agrupaciones que pisarán los escenarios de la ciudad durante este mes.

La Perla Tapatía ha fortalecido su presencia dentro del mundo musical nacional e internacional gracias a la variedad de sus recintos, su infraestructura moderna y el entusiasmo del público local. Estas características la posicionan como una parada esencial para giras de distintos géneros, atrayendo propuestas musicales para todos los gustos.

Durante febrero, Guadalajara ofrecerá una agenda artística que combina diferentes estilos y formatos , desde presentaciones más cercanas e íntimas hasta espectáculos de gran producción que buscan reunir a miles de asistentes en un mismo espacio.

La oferta cultural permite que tanto habitantes como visitantes encuentren múltiples opciones para disfrutar la música en compañía de amigos, pareja o familia, c onvirtiendo cada concierto en una experiencia única que fortalece la vida nocturna y cultural de la ciudad.

Con una programación diversa y en constante movimiento, febrero se perfila como otro mes destacado para los escenarios tapatíos, reafirmando el papel de Guadalajara como uno de los principales centros de entretenimiento musical en México.

Cartelera de conciertos en Guadalajara – Febrero 2026

Concierto de Patrick Watson

Fecha: jueves 5 de febrero

Lugar: C4 Concert House

Horario: 20:30 horas

Rafa Espino en concierto

Fecha: viernes 6 de febrero

Lugar: Anexo Independencia

Horario: 19:00 horas

Precio: $550 - $1 mil 200

Candlelight: El Señor de los Anillos

Fecha: viernes 6 de febrero

Lugar: Palcco

Horario: 19:00 y 21:30 horas

Precio: $355 - $705

La Gusana Ciega

Fecha: viernes 6 de febrero

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 21:00 horas

Precio: $700 - $1 mil 100

Paco Versailles

Fecha: viernes 6 de febrero

Lugar: C3 Stage

Horario: 21:00 horas

Precio: $514 - $857

Austra

Fecha: sábado 7 de febrero

Lugar: C3 Stage

Horario: 21:00 horas

Precio: $685

Las Guerreras K-pop: el concierto en vivo

Fecha: domingo 8 de febrero

Lugar: Palcco

Horario: 15:00 horas

Precio: $299 - $997

Conciertos de la Filarmónica de Jalisco

Fecha: domingos 8, 15 y 22 de febrero

Lugar: Teatro Degollado

Horario: 12:30 horas

Capibaras Tour – Chuy Lizárraga y El Coyote

Fecha: viernes 6 y sábado 7 de febrero

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 a $4 mil 200

Juana Molina

Fecha: miércoles 11 de febrero

Lugar: C3 Stage

Horario: 21:00 horas

Precio: $571

Maelo Ruiz

Fecha: jueves 12 de febrero

Lugar: Teatro Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $700 - $1 mil 300

Jorge Medina y Josi Cuen – La Máquina del Tiempo Tour

Fecha: jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de febrero

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 a $4 mil 200

Mariachazo

Fecha: viernes 13 de febrero

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $440 - $3 mil 138

Daaz

Fecha: viernes 13 de febrero

Lugar: C3 Stage

Horario: 20:00 horas

Precio: $737 - $1 mil 880

Carlos Ann

Fecha: sábado 14 de febrero

Lugar: C3 Stage

Horario: 21:00 horas

Precio: $514 - $857

Bronco: El gran baile

Fecha: sábado 14 de febrero

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $502 - $2 mil 510

Alan Parsons – The Show Must Go On

Fecha: domingo 15 de febrero

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 20:30 horas

Precio: $490 - $3 mil 126

Cumbia con Amor

Fecha: domingo 15 de febrero

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 18:00 horas

Precio: $600 - $1 mil 100

La Caravana del Amor

Fecha: domingo 15 de febrero

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 17:00 horas

Precio: $800 a $3 mil 500

Big Time Rush

Fecha: martes 17 de febrero

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $780 a $2 mil 780

Nation of Language

Fecha: martes 17 de febrero

Lugar: C3 Stage

Horario: 20:30 horas

Precio: $742

La despedida – Angélica María y Enrique Guzmán

Fecha: jueves 19 de febrero

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 19:00 horas

Precio: $800 - $2 mil 700

Zaz

Fecha: viernes 13 de febrero

Lugar: Teatro Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $500 - $2 mil 200

9ª Sinfonía Beethoven – Orquesta

Fecha: viernes 20 de febrero

Lugar: Teatro Diana

Horario: 20:00 horas

Precio: $600 - $950

Mayela Orozco | La Consentida

Fecha: viernes 20 de febrero

Lugar: Palcco

Horario: 20:00 horas

Precio: $450

La Adictiva

Fecha: sábado 21 de febrero

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $350 a $2 mil 800

Quasar

Fecha: sábado 21 de febrero

Lugar: C3 Stage

Horario: 18:10 horas

Precio: $171

Zelda Symphonic Experience

Fecha: sábado 21 de febreo

Lugar: Palcco

Horario: 20:00 horas

Precio: $600-$ 1 mil

Las Voces del Amor

Fecha: domingo 22 de febrero

Lugar: Teatro Diana

Horario: 18:00 horas

Precio: $350 - $1 mil 500

Kali Uchis

Fecha: domingo 22 de febrero

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 20:00 horas

Esteman y Daniela Spalla

Fecha: jueves 26 de febrero

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $580 a $1 mil 700

Despechadas Tour de mujer a mujer

Fecha: jueves 26 de febrero

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $377 - $3 mil 138

Silvana Estrada

Fecha: jueves 26 de febrero

Lugar: Teatro Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $550 - $1 mil 450

Jesse y Joy – El Despecho Tour 2026

Fecha: viernes 27 de febrero

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $484 - $3 mil 452

Air Supply

Fecha: sábado 28 de febrero

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 hora

Precio: $460 a $2 mil 490

Raúl Ornelas

Fecha: sábado 28 de febrero

Lugar: Palcco

Horario: 20:30 horas

Precio: $721 - $1 mil 421

Roswell: Where The Wild Things Are Tour

Fecha: sábado 28 de febrero

Lugar: Estudio Diana

Horario: 20:00 horas

Precio: $180

Here Comes The Kraken

Fecha: sábado 28 de febrero

Lugar: C4 Concert House

Horario: 15:00 horas

Precio: $514 - $742

Bryan Adams: Roll with the Punches

Fecha: sábado 28 de febrero

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $628 - $3 mil 577

Saurom

Fecha: sábado 28 de febrero

Lugar: C3 Stage

Horario: 22:00 horas

