Conciertos en Guadalajara: Cartelera completa de febrero

Guadalajara mantiene el ritmo y se prepara para vivir un febrero lleno de música y espectáculos. Tras un arranque de año con gran actividad, la capital jalisciense continúa consolidándose como uno de los destinos favoritos para conciertos y presentaciones en vivo, con la llegada de diversos artistas y agrupaciones que pisarán los escenarios de la ciudad durante este mes.La Perla Tapatía ha fortalecido su presencia dentro del mundo musical nacional e internacional gracias a la variedad de sus recintos, su infraestructura moderna y el entusiasmo del público local. Estas características la posicionan como una parada esencial para giras de distintos géneros, atrayendo propuestas musicales para todos los gustos.Durante febrero, Guadalajara ofrecerá una agenda artística que combina diferentes estilos y formatos, desde presentaciones más cercanas e íntimas hasta espectáculos de gran producción que buscan reunir a miles de asistentes en un mismo espacio.La oferta cultural permite que tanto habitantes como visitantes encuentren múltiples opciones para disfrutar la música en compañía de amigos, pareja o familia, convirtiendo cada concierto en una experiencia única que fortalece la vida nocturna y cultural de la ciudad.Con una programación diversa y en constante movimiento, febrero se perfila como otro mes destacado para los escenarios tapatíos, reafirmando el papel de Guadalajara como uno de los principales centros de entretenimiento musical en México.Concierto de Patrick WatsonRafa Espino en conciertoCandlelight: El Señor de los AnillosLa Gusana CiegaPaco VersaillesAustraLas Guerreras K-pop: el concierto en vivoConciertos de la Filarmónica de JaliscoCapibaras Tour – Chuy Lizárraga y El CoyoteJuana MolinaMaelo RuizJorge Medina y Josi Cuen – La Máquina del Tiempo TourMariachazoDaazCarlos AnnBronco: El gran baileAlan Parsons – The Show Must Go OnCumbia con AmorLa Caravana del AmorBig Time RushNation of LanguageLa despedida – Angélica María y Enrique GuzmánZaz9ª Sinfonía Beethoven – OrquestaMayela Orozco | La ConsentidaLa AdictivaQuasarZelda Symphonic ExperienceLas Voces del AmorKali UchisEsteman y Daniela SpallaDespechadas Tour de mujer a mujerSilvana EstradaJesse y Joy – El Despecho Tour 2026Air SupplyRaúl OrnelasRoswell: Where The Wild Things Are TourHere Comes The KrakenBryan Adams: Roll with the PunchesSaurom* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP