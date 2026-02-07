Uno de los segmentos más esperados de la transmisión del Super Bowl LX será el espectáculo de medio tiempo encabezado por Bad Bunny, quien pondrá el ritmo al encuentro con el estilo urbano que recientemente le valió un premio Grammy.

Más allá de la polémica que ha rodeado a este show y del despliegue técnico previsto, la presentación también destacará por su enfoque inclusivo. Durante la actuación del cantante de “Neverita”, este domingo en el Levi’s Stadium, se hará historia al incorporar por primera vez un programa completo de interpretación en lengua de señas, bajo la dirección de la puertorriqueña Celimar Rivera.

El proyecto contempla la traducción a la Lengua de Señas Puertorriqueña (LSPR) a cargo de Rivera, mientras que Julián Ortiz interpretará “America the Beautiful” en Lengua de Señas Estadounidense.

La intérprete de 34 años es parcialmente sorda y su condición la llevó a combinar su trayectoria como activista, pues su misión de vida está dedicada a abrir los caminos de la comunicación para mejorar la vida de la población sorda, con su gusto por el baile que la llevó a desarrollar una expresión artística única.

Al ganar notoriedad local, el talento de Rivera la ha llevado a concursar en reality shows dedicados al baile como "Claro que Baila", el cual fue transmitido por la señal de Wapa Televisión.

La boricua ha dejado claro que su trabajo junto a Bad Bunny, más que interpretar es un performance que guiará a la comunidad sorda a sentir la música latina del show con la misma intensidad.

