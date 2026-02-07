A horas del arranque del Super Bowl, el espectáculo de medio tiempo vuelve a concentrar la atención global y, como ocurre cada año, las especulaciones sobre el contenido del show se multiplican. En este contexto, el posible setlist de Bad Bunny se ha convertido en tema de conversación entre fans y analistas musicales, ante la expectativa de un repertorio que combine éxitos masivos, identidad latina y narrativa cultural.

Aunque la NFL y los artistas invitados suelen guardar hermetismo hasta el último momento, la trayectoria del cantante puertorriqueño, sus presentaciones recientes y el comportamiento de sus canciones en plataformas digitales permiten esbozar una proyección razonada de los temas que podrían integrarse al show, considerando además el formato del Super Bowl, que privilegia medleys dinámicos y momentos de alto impacto visual.

Un setlist pensado para un escenario global

De acuerdo con una estimación basada en popularidad, reconocimiento internacional y energía escénica —no en información oficial—, el repertorio de Bad Bunny en un Super Bowl estaría diseñado para conectar con audiencias diversas, sin perder su sello urbano y latino.

El listado probable incluiría canciones que han marcado distintas etapas de su carrera y que funcionan bien en estadios.

Setlist estimado (no oficial):

Tití Me Preguntó

BAILE INoLVIDABLE

Me Porto Bonito

Dákiti

EoO

Callaíta

El Apagón

NUEVAYoL

Yo Perreo Sola

Monaco (fragmento)

DtMF (Debí Tirar Más Fotos)

Este orden responde a una lógica de apertura explosiva, transición hacia temas reconocibles a nivel mundial y un cierre emocional que refleje la etapa más reciente del artista. En el contexto del Super Bowl, estas canciones se presentarían en versiones abreviadas, enlazadas por arreglos instrumentales y coreografías pensadas para televisión.

Una de las claves de este setlist proyectado es el equilibrio entre entretenimiento y mensaje. Temas como Tití Me Preguntó, Me Porto Bonito o Yo Perreo Sola aportan energía y viralidad, mientras que piezas como El Apagón o NUEVAYoL refuerzan la identidad caribeña y el discurso social que Bad Bunny ha incorporado en su obra reciente.

En ediciones pasadas del Super Bowl, los artistas han apostado por resumir su legado musical en 12 a 15 minutos, lo que obliga a priorizar canciones con alto reconocimiento inmediato. En ese sentido, Dákiti y Callaíta funcionan como puentes con el público internacional, mientras que Monaco y DtMF reflejan su evolución creativa.

Posibles sorpresas y formato del show

Si bien no hay confirmación sobre invitados, la lógica del espectáculo permite anticipar apariciones breves o colaboraciones simbólicas, aunque el foco estaría puesto en el propio Bad Bunny como protagonista absoluto. El uso de visuales, referencias a Puerto Rico y una narrativa de identidad latina encajarían con la tendencia reciente de la NFL por diversificar su oferta cultural.

En tanto no exista un anuncio oficial, este setlist debe leerse como una proyección editorial, sustentada en el desempeño comercial, el impacto cultural y la lógica televisiva del Super Bowl. Sin embargo, refleja lo que millones de espectadores esperan: un show potente, representativo y memorable.

