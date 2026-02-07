Brad Arnold de 3 Doors Down fallece a los 47 años

Brad Arnold, vocalista y miembro fundador de 3 Doors Down, falleció este sábado. La noticia la confirmó la propia banda a través de un comunicado difundido en redes sociales. El músico tenía 47 años y había sido diagnosticado en 2025 con carcinoma de células renales de células claras en estadio 4, un tipo de cáncer de riñón.

En el mensaje, el grupo informó que Arnold falleció mientras dormía, acompañado por su esposa Jennifer y su familia. La banda pidió respeto a la privacidad de sus seres cercanos y agradeció las muestras de apoyo recibidas.

“Con el corazón roto compartimos la noticia de que Brad Arnold, fundador, cantante principal y compositor de 3 Doors Down, falleció el sábado 7 de febrero, a la edad de 47 años”, señala el comunicado.

“Con su amada esposa Jennifer y su familia a su lado, falleció pacíficamente, rodeado de seres queridos, mientras dormía después de su valiente batalla contra el cáncer”.

La agrupación recordó a Arnold como una figura central en la historia del grupo, al que se integró desde sus inicios como vocalista y baterista original. En el mismo texto se subraya su papel en la consolidación del sonido de la banda y en la composición de canciones que marcaron su trayectoria.

“Brad ayudó a redefinir la música rock convencional… produciendo algunos de los éxitos más duraderos de la década de 2000, incluido ‘Kryptonite’, que escribió en su clase de matemáticas cuando tenía solo 15 años”.

Arnold hizo público su diagnóstico en mayo de 2025, mediante un video compartido en redes sociales. En ese mensaje explicó que enfrentaba un cáncer en etapa avanzada y que, debido al tratamiento, la banda se vería obligada a cancelar su gira de verano.

“Servimos a un Dios poderoso y él puede superar cualquier cosa”, dijo entonces.

“No tengo miedo. Realmente, sinceramente, no le tengo miedo en absoluto. Pero nos va a obligar a cancelar nuestra gira este verano”.

3 Doors Down se formó a mediados de la década de los noventa en Escatawpa, Misisipi. Tras llamar la atención con sus primeras grabaciones, la banda firmó con Republic Records y lanzó en el año 2000 su álbum debut, The Better Life. El disco se convirtió en uno de los más vendidos del año y alcanzó certificación de platino en Estados Unidos, impulsado por sencillos como Kryptonite.

El grupo mantuvo su presencia en las listas con Away From The Sun (2002), que debutó en el puesto 8 del Billboard 200 y generó temas como “When I’m Gone” y “Here Without You”. Posteriormente, Seventeen Days (2005) y el álbum homónimo 3 Doors Down (2008) debutaron en el número uno del mismo listado. En 2011 publicaron Time Of My Life, que alcanzó el tercer lugar en su semana de estreno.

Desde el lanzamiento de The Better Life, la banda vendió más de 20 millones de álbumes a nivel mundial. En su comunicado final, el grupo destacó también la dimensión personal de Arnold, más allá de su trabajo musical.

“Sobre todo, era un esposo devoto… Los más cercanos a él recordarán no solo su talento, sino también su fe y su profundo amor por su familia y amigos”.

