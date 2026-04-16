Netflix supera pronósticos financieros en el primer trimestre de 2026

La plataforma de streaming Netflix reportó este jueves un notable incremento en sus resultados financieros al registrar un aumento del 82.7% en su ganancia neta durante el primer trimestre del año, alcanzando los 5,283 millones de dólares. Este crecimiento estuvo impulsado por el lanzamiento de su nueva oferta de pódcast en formato video y por un alza en el número de suscriptores, ligeramente por encima de lo estimado.

En cuanto a ingresos, la compañía alcanzó los 12,250 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 16 %. Estos resultados se dan en medio de su retiro de la contienda por adquirir Warner Bros. Discovery, operación en la que competía con Paramount.

Asimismo, el beneficio operativo ascendió a 3,957 millones de dólares, un incremento del 18.2 % respecto al mismo periodo del año anterior, superando las previsiones gracias a ingresos mayores a los anticipados, según detalló la empresa.

Netflix atribuyó el incremento a los recientes cambios en los precios de las suscripciones y la mejora de los ingresos publicitarios, que "siguen encaminados a alcanzar los 3 mil millones de dólares en 2026, el doble que el año anterior", indicó.

"El negocio del entretenimiento sigue siendo extraordinariamente dinámico y competitivo. Estamos en una posición sólida y estamos trabajando arduamente para aprovechar nuestras ventajas" , agregó Netflix.

Para el segundo trimestre, Netflix prevé unos ingresos de 12.574 millones de dólares, un aumento del 13.5%, unos beneficios netos de 3 mil 327 millones de dólares, así como obtener la mayor tasa de crecimiento interanual de la amortización de contenido.

Los resultados del primer trimestre del año no han cambiado las previsiones para el año fiscal 2026, en el que la empresa estima unos ingresos de entre 50.700 y 51.700 millones de dólares para 2026, lo que representa un crecimiento del 12% al 14%.

YC