“Tú y Yo”, cortometraje dirigido por Néstor Orozco y protagonizado por Germán Bracco llega a la competencia Hecho en Jalisco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG 41) como una historia íntima que encuentra eco en lo colectivo. En entrevista con EL INFORMADOR, ambos creadores coinciden en que la película aborda la ausencia y aquello que se construye para sobrevivirla.

La historia sigue a Tomás, un joven que carga con la responsabilidad emocional de su hermano menor, Octavio, tras el abandono de su padre. La promesa de un viaje a la playa -tan frágil como recurrente- detona una travesía que se convierte en un recorrido por la memoria, el desencanto y las decisiones heredadas. Para Orozco, el origen del proyecto es profundamente autobiográfico, pero pronto entendió que trascendía lo individual.

“Justo nace de mis experiencias personales… pero al irla compartiendo con mi coescritor y con gente cercana, me di cuenta de que no sólo hablaba de una herida particular, sino de una herida colectiva. Es una historia que no sólo cruza este país, sino muchos más, donde las ausencias, especialmente las paternas, se repiten”, explica el director.

Esa dimensión universal se articula a través de una narrativa que el propio Orozco fue descubriendo en el proceso de escritura. Si bien desde el inicio tuvo claro que sería una road movie, el tono íntimo y contemplativo se fue consolidando con el tiempo, alimentado por referentes literarios y experiencias personales.

“Sabía que iba a ser un viaje, pero también un viaje en los recuerdos, en la memoria. Los personajes van escarbando hasta darse cuenta de que aquello que esperan no va a regresar. En el fondo, la película también plantea qué priorizamos en la vida y cuáles son las consecuencias de esas decisiones”, apunta.

En ese sentido, “Tú y Yo” retrata el abandono y la repetición de patrones. La figura del padre ausente -cuya voz pertenece a Daniel Giménez Cacho- se convierte en un espejo incómodo para Tomás, quien, sin proponérselo, comienza a replicar las mismas decisiones que tanto cuestiona.

Para dar vida a ese conflicto, la elección de Bracco como protagonista fue determinante. Lejos de un casting tradicional, el director optó por un proceso más intuitivo, guiado por afinidades personales y creativas. “Me di a la tarea de conocer a distintos intérpretes, ver sus trabajos, entender sus búsquedas. Con Germán encontré muchas semejanzas, tanto en lo profesional como en lo personal, y eso terminó por inclinar la decisión”, recuerda Orozco.

Desde la perspectiva del actor, el proyecto representó un encuentro emocional más que un reto convencional. La historia, dice, ya contenía una sensibilidad poco frecuente desde el guion.

“Era una historia muy personal, muy íntima, con una vulnerabilidad que pocas veces te encuentras. Pero además, todo el equipo estaba completamente entregado. No fue un compromiso, fue algo contagioso. Había una emoción muy clara de que este era el momento de hacerla y todos estábamos subidos en el mismo barco”, comparte Bracco.

Esa energía colectiva se tradujo en un proceso de trabajo particularmente riguroso. Durante meses, el equipo profundizó en la construcción de los personajes, explorando incluso aquellos aspectos que no aparecen en pantalla. Para el actor, ese nivel de detalle es indispensable en el formato del cortometraje, donde cada gesto adquiere un peso específico.

“El cortometraje exige una precisión brutal. Todo está sintetizado, entonces necesitas construir todo lo que no se ve. Es hacer el doble o el triple de trabajo fuera del guion para que, en esas pocas escenas o incluso en dos palabras, esté contenido todo el universo del personaje”, comparte.

Funciones y sedes

“Tú y Yo” podrá verse en el marco del 41 FICG dentro de la competencia Hecho en Jalisco en las siguientes fechas:

18 de abril: Cineforo, a las 14:30 horas.

Cineforo, a las 14:30 horas. 19 de abril: Cinépolis Centro Magno, 17:50 horas.

Cinépolis Centro Magno, 17:50 horas. 20 de abril: Cinépolis Galerías, 18:00 horas.

Cinépolis Galerías, 18:00 horas. 21 de abril: Cinépolis Punto Sur, 17:30 horas.

La génesis del personaje

Con una duración cercana a los 30 minutos -inusual para el formato-, “Tú y Yo” se permite profundizar en los protagonistas. El proceso incluyó meses de ensayos y análisis minucioso, desde la rutina cotidiana de los personajes hasta la forma en que se relacionan con su entorno.

“Nos fuimos hasta la génesis del personaje: cómo se levanta, cómo se relaciona con su familia, con sus amigos. Todo eso para tener una base sólida y, a partir de ahí, abrirnos a lo que sucediera en el rodaje. La dinámica fue jugar, descubrir y escucharnos”, detalla Orozco.

Detrás del proyecto también se encuentra el productor Alex Briseño, figura clave en el cine independiente nacional. Para el director, su participación fue determinante en términos logísticos y simbólicos.

“Hace nueve años, cuando hice mi examen para entrar a la carrera me tocó analizar un cortometraje producido por él, ‘Maripepa’. Hoy, trabajar juntos y estrenar en el mismo lugar se siente como cerrar un ciclo. Ha sido un compañero excepcional”, afirma.

La cinta también cuenta con la coproducción de Amaury Vergara, productor cinematográfico y presidente de Chivas. En la producción también participan Islandia, Cobrafilms, Rojo Cyan, Galápago, la Universidad de Guadalajara a través del Departamento de Imagen y Sonido (DIS). Un proyecto realizado con el apoyo de FOCINE para la producción y post producción.

Ese arraigo cobra especial relevancia en su estreno dentro del FICG, un espacio que, para sus creadores, representa el punto de partida ideal para conectar con el público. En un contexto dominado por narrativas inmediatas, el cortometraje apuesta por una experiencia más pausada y reflexiva.

“Estamos muy contentos de estrenar en casa. Es un proyecto hecho con muchísima gente de Guadalajara, y qué mejor que iniciarlo aquí. A partir de este momento, el camino será el que tenga que ser, pero lo importante es compartir esta historia que nos ha movido desde hace mucho tiempo”, finaliza el director.

CT