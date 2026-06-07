Tres comedias disponibles en plataformas de streaming se han convertido en opciones ideales para desconectarse por unas horas y olvidarse del estrés.

Aunque una película no puede resolver los problemas cotidianos, sí puede ofrecer algo igual de valioso: un respiro emocional. La comedia ha demostrado ser uno de los géneros favoritos para quienes buscan relajarse después de un día complicado, gracias a su capacidad para generar momentos de diversión y ligereza.

Actualmente, plataformas como Netflix, Prime Video y HBO cuentan con amplios catálogos de películas diseñadas para hacer reír. Entre ellas destacan tres producciones que, pese al paso del tiempo, siguen siendo recomendaciones recurrentes para quienes necesitan levantar el ánimo.

"Ted": un oso de peluche muy lejos de ser infantil

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Disponible en Prime Video, Ted se convirtió en una de las comedias más exitosas de la década pasada.

La película, estrenada en 2012 y dirigida por Seth MacFarlane, sigue la historia de John Bennett, un hombre cuyo deseo de infancia se hizo realidad cuando su oso de peluche cobró vida. Sin embargo, lo que parecía un sueño perfecto termina convirtiéndose en una fuente constante de problemas.

Con una personalidad irreverente, caótica y políticamente incorrecta, Ted continúa acompañando a John en su vida adulta, afectando incluso su relación sentimental.

El filme destacó por combinar elementos de fantasía con humor para adultos, una fórmula que conquistó al público y le permitió superar los 500 millones de dólares en taquilla, consolidándose como una de las comedias más populares de su año.

"Como si fuera la primera vez": romance y comedia en una fórmula que sigue funcionando

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En Netflix, una de las opciones más queridas por el público continúa siendo Como si fuera la primera vez. La película reúne a Adam Sandler y Drew Barrymore, una de las parejas más populares de la comedia romántica en Hollywood.

La historia gira en torno a Henry, un veterinario marino que se enamora de Lucy, una profesora de arte que padece pérdida de memoria a corto plazo. Debido a esta condición, cada mañana despierta sin recordar los acontecimientos del día anterior.

Esa situación obliga a Henry a conquistarla una y otra vez, generando escenas que combinan momentos emotivos con situaciones divertidas.

El largometraje se convirtió en un éxito comercial y es recordado como una de las colaboraciones más exitosas entre Sandler y Barrymore. La película logra equilibrar romance y humor, ofreciendo una experiencia ligera que puede disfrutarse tanto en pareja como en familia. Además, su premisa original la diferencia de otras comedias románticas tradicionales.

"Un golpe con estilo": cuando tres jubilados deciden robar un banco

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Para quienes prefieren una comedia basada en situaciones improbables, Un golpe con estilo, disponible en HBO, es una alternativa atractiva. Dirigida por Zach Braff, la película presenta a tres amigos jubilados interpretados por Morgan Freeman, Michael Caine y Alan Arkin.

La trama comienza cuando los protagonistas descubren que sus pensiones están en riesgo. Como respuesta, toman una decisión extrema: planear el robo al banco que consideran responsable de su situación. A partir de ese momento, la historia desarrolla una serie de situaciones cómicas mientras intentan ejecutar un plan que parece poco compatible con la imagen tradicional de tres adultos mayores.

La película combina humor, amistad y una mirada ligera sobre las dificultades económicas que pueden enfrentar muchas personas durante la jubilación. El carisma de sus protagonistas es uno de los grandes motores de la historia. Además, el contraste entre la edad de los personajes y la aventura que emprenden genera buena parte de las situaciones más divertidas de la película.

Tres opciones para desconectarse del estrés

Las tres producciones comparten un mismo objetivo: ofrecer entretenimiento y provocar risas durante un par de horas. Ya sea mediante el humor irreverente de Ted, el romance de Como si fuera la primera vez o las aventuras de Un golpe con estilo, estas películas demuestran por qué la comedia sigue siendo uno de los géneros favoritos del público.

En tiempos donde el estrés forma parte de la rutina de millones de personas, una buena comedia puede convertirse en ese pequeño alivio que ayuda a cambiar el estado de ánimo. Y aunque no resuelva los problemas, sí puede hacer que se vean un poco más ligeros durante un par de horas.

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BB

