Juan Carlos Uribe, productor del documental "Testigos: La verdad tiene voz", reveló lo que las autoridades judiciales no han hecho público que Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, habría mandado a asesinar a Paco Stanley.

Este 7 de junio se cumplen 27 años de que Stanley fuera asesinado en el estacionamiento del restaurante El Charco de las Ranas, en el sur de la CDMX, tras recibir cuatro disparos en pleno rostro.

El productor se atrevió a mencionar que el asesinato, de acuerdo con uno de los entrevistados para su documental, fue por fuertes deudas de dinero que el conductor no pudo pagar.

"Nadie lo mencionó, nadie sabía de él. El Azul fue una parte importante después de que se unieron (Rafael) Caro Quintero, (Ernesto) Fonseca, Don Neto, en el Cartel de Sinaloa, en Guadalajara; el señor El Azul, él trabajaba para la DFS, la Dirección Federal de Seguridad.

En aquellos tiempos la DFS era como la CIA mexicana. Inclusive todos los participantes eran entrenados por la CIA en Jalisco cuando matan a (Enrique) Kiki Camarena, por eso se cuenta toda la historia de Kiki Camarena, porque desde ahí viene todo el desenlace".

Señaló que "El Azul" era un gran comandante de la corporación, y que cuando la misma se desintegró, se unió al narcotráfico.

El dato de que Juan José Esparragoza Moreno estaba detrás de la muerte de Stanley, es algo que nadie había mencionado anteriormente, pues se creía en ese tiempo que quien estaba detrás del asesinato era Amado Carrillo.

El diferenciador de esta serie, en contraste con otras disponibles tanto en plataformas digitales como en YouTube, reside —según Uribe— en "dar a conocer simplemente la verdad".

Testimonios. Durante el documental se entrevista a tres personas involucradas de alguna manera. La primera es Arlette Garibay, periodista y socia del documental.

"La verdad es que también cuando nos enteramos, yo me enteré ya hace varios años, pues es como para reivindicar a Mario Bezares y a Paola Durante, que fueron señalados como autores intelectuales de este crimen", dijo.

Detalló que los testimonios provienen de testigos protegidos estadounidenses vinculados al caso Enrique Camarena, quienes, según Garibay, buscaron limpiar su conciencia y pedir justicia para los acusados erróneamente.

La periodista también abordó cómo ella misma se vio señalada tras el asesinato. Relató que fue llamada a declarar y enfrentó preguntas ofensivas.

"A mí me interrogaron y me hicieron un interrogatorio durísimo. Fue la única vez y espero que nunca más tenga que ir a un lugar de esos", afirmó.