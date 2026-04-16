'Stranger Things: Relatos del 85' ya tiene fecha de estreno en Netflix

Netflix acaba de confirmar oficialmente que "Stranger Things: "Relatos del 85", la tan esperada serie animada de la franquicia, se estrenará muy pronto en la plataforma de streaming.

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¿De qué trata ‘Stranger Things: Relatos del 85’?

Esta fascinante entrega nos transporta al gélido invierno de 1985, ubicándose cronológicamente justo entre la segunda y la tercera temporada. Nuestros queridos héroes intentan retomar su vida normal con épicas partidas de D&D, pero un nuevo y escalofriante misterio paranormal acecha bajo el hielo de Hawkins.

El ambicioso proyecto cuenta con la inigualable visión de los hermanos Duffer en la producción ejecutiva y Eric Robles como “showrunner”. Aunque veremos a Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max, esta vez llegarán en un vibrante formato animado creado por Flying Bark Productions, demostrando cómo la franquicia sabe reinventarse con éxito.

Nuevos personajes y voces que te sorprenderán. Un detalle sumamente crucial de este spin-off es que no contará con las voces de los actores originales del live-action. En su lugar, un talentoso y fresco elenco de doblaje dará vida a los protagonistas, permitiendo explorar nuevas y divertidas facetas de sus personalidades ochenteras.

Además, la icónica pandilla le dará la bienvenida a un personaje totalmente inédito en la saga: Nikki Baxter. Descrita como una brillante joven inventora de peculiar cabello rosado, Nikki promete ser una pieza absolutamente clave para resolver los extraños sucesos que amenazan con destruir la aparente tranquilidad del pueblo.

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Lo que debes saber de ‘Stranger Things': Relatos del 85

Tips rápidos para disfrutar el estreno al máximo. Para que estés cien por ciento preparado, aquí tienes nuestra lista de puntos clave:

¿Cuándo? Marca el 23 de abril para maratonear los 10 episodios.

¿Dónde? Exclusivo en Netflix.

¿Qué ver antes? Repasa la segunda temporada para entender el contexto.

El dato extra: Los dos primeros capítulos llegarán a cines selectos el 18 de abril.

Así que ya lo sabes muy bien, prepara tus mejores waffles y avísale de inmediato a tu grupo de amigos. El inmenso universo de Stranger Things sigue expandiéndose a pasos agigantados y esta serie promete mantenernos al borde del asiento.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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