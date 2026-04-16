En noviembre pasado, Kate del Castillo advirtió sobre lo que estaba haciendo en un foro cercano al aeropuerto de la Ciudad de México: un cortometraje que no solamente sería su debut como directora, sino que éste abordaría un hecho doloroso en su vida.

Cinco meses después, la actriz cuenta las horas para presentar el próximo sábado, en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la historia de Zumbido, sobre una actriz famosa que sufre violencia psicológica y física de su esposo.

En una entrevista reciente, Kate asegura que lo que se verá no es su vida tal cual, sino la de muchas mujeres con las que tuvo oportunidad de hablar y conocer sus experiencias.

De esto trata el cortometraje

De esa manera ataja si Zumbido es lo que vivió cuando estuvo casada con el exfutbolista Luis García (2001-2004), relación que ha dicho estuvo marcada por el control, la humillación y el maltrato físico y mental hacia ella.

"Para mí era importante contar una historia que no es mi historia, sino la de muchísimas mujeres; entrevisté a muchas y entonces este es un corto de varias de ellas, pero puesta en una. Y la quise poner en el ámbito de ella como actriz, pero nada más", subraya Kate.

Zumbido cuenta con las actuaciones de Ana Sofía Gatica (Celda 211) en el papel de actriz violentada; Martín Barba (Señora Acero) en el del marido; Diana Bovio (Mirreyes vs Godinez) como presentadora de tv que la entrevista y Mauricio Isaac (Las muertas) en el de un hombre, amigo del marido. Todos participaron prácticamente por amistad con la entrevistada.

"Todos fueron generosos como actores y son buenos, digo, tampoco soy tonta y me tienen que hacer ver bien a mi (como directora)", bromea Kate.

Un próximo largometraje

La idea, señala, es que este corto se convierta en largometraje. El guion ya está hecho y se redujo para hacer esta producción.

Zumbido, junto con el también corto El viaje de Luciano, acerca de la pérdida de un bebé, tendrán una proyección especial este fin de semana en el certamen tapatío , en el cual también se mostrará el filme La misma luna, donde actuó bajo la dirección de Patricia Riggen.

"Me siento importante (risas), que el festival se tome la molestia me llena de orgullo y estoy nerviosa", indica la actriz.

Luego de su paso Guadalajara, comenzará recorrido festivalero, para luego llegar al público. Alebrije (No se aceptan devoluciones) está en la producción del corto y que cuenta con el apoyo de grupos como Justice for women.

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