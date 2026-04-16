Netflix tiene este jueves 16 de abril tres nuevos contenidos, por lo que puedes leer en este espacio de qué se tratan y elegir el mejor para tu entretenimiento audiovisual .

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Bronca: Temporada 2

Es una serie de comedia dramática que ya está disponible en Netflix. En esta segunda temporada, Ashley Miller y Austin Davis , dos empleados de un club de campo que acaban de comprometerse, terminan involucrados en el complicado matrimonio del gerente general, Josh Martín , y su esposa, Lindsay Crane Martín . A través de favores y coerción, ambas parejas compiten por la aprobación de la propietaria del elitista recinto, la presidenta Park, una multimillonaria que lidia con su propio escándalo con su segundo esposo, el doctor Kim. Con la actuaciones de Cailee Spaeny, Charles Melton, Oscar Isaac, Carey Mulligan, Youn Yuh jung, Song Kang ho.

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Ronaldinho

Es una mini serie documental brasileña de tres episodios, que ya se puede ver en Netflix. En ésta se cuenta la historia de uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos que, tras su infancia en Porto Alegre, conquistó el mundo y se convirtió en uno de los jugadores más premiados a nivel internacional . Con acceso exclusivo a su vida privada y material de archivo nunca visto, esta serie documental muestra a la estrella detrás del atleta y relata las victorias y derrotas que vivió a lo largo de su vida.

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Diente de león

Es una serie japonesa de anime, comedia y fantasía que se estrena en Netflix. La trama se desarrolla en la División de Transmigración de la Federación de Ángeles, y sigue a Tetsuo Tanba y Misaki Kurogane , dos “ángeles” que intentan encontrar almas en pena y guiarlas con amabilidad hasta el más allá. Un día, se encuentran con el alma en pena de un anciano desesperado que intenta escapar de algo corriendo lo más rápido que puede . La historia, que combina humor con personajes inolvidables, comparte el mismo ADN creativo que luego definiría a Gintama. La obra debut del creador Hideaki Sorachi, se adapta a una serie de anime original de Netflix.

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