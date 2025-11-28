Con el inicio de la etapa final de Stranger Things, la exitosa serie de Netflix que debutó hace una década, la historia comienza a cerrar algunos de sus cabos más importantes. Aunque siempre ha girado en torno a un grupo específico de personajes, en esta última parte un rostro que antes permanecía en segundo plano empieza a tomar mayor relevancia: Holly Wheeler, la hermana menor de los protagonistas.

El cambio de Holly en la quinta temporada

A partir de la quinta temporada, su papel deja de ser meramente observador y se transforma en una pieza clave de la trama. Se revela que Holly tenía un amigo imaginario que, en realidad, era Vecna. En los primeros episodios de esta nueva entrega, el villano planea secuestrar niños y ella se convierte en su primer objetivo, aunque por ahora no se ha mostrado su apariencia real.

Advertencia: esta parte contiene spoilers de la temporada final.

Primeras señales de su importancia en la historia:

Desde las primeras temporadas, la serie dejó pistas sobre la conexión especial de Holly con el mundo alterno:

Temporada 1: en los capítulos iniciales se puede ver cómo sigue las luces y parece sentir la presencia del demogorgon, lo que sugiere un vínculo temprano con el “otro lado”.

Temporada 3: durante el enfrentamiento con el Azotamentes (Mind Flayer), mientras se encuentra en una rueda de la fortuna junto a sus padres, logra percibir la presencia de la criatura a través del movimiento de los árboles.

Al comienzo, su rol era el de un personaje secundario que funcionaba como testigo externo, pero poco a poco la historia fue sembrando indicios sobre su futuro dentro de la serie.

¿Quién interpreta a Holly Wheeler?

En las primeras temporadas, el personaje fue interpretado por las gemelas idénticas Anniston y Tinsley Price, también reconocidas por su trabajo como Judith Grimes en The Walking Dead.

Para la quinta y última temporada, la actriz seleccionada fue Nell Fisher, nacida en 2011, quien debutó en 2022. Su reconocimiento internacional llegó gracias a su papel de Kassie en la película de terror Evil Dead: El Despertar (2023).

La carrera de Fisher dio un paso importante al ser elegida para dar vida a Holly Wheeler en el cierre de una de las series más exitosas de Netflix.

BB