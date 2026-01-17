La industria musical comenzó el 2026 con una intensidad poco habitual. En cuestión de días coincidieron colaboraciones improbables, regresos largamente esperados y lanzamientos que celebran trayectorias consolidadas, al tiempo que anticipan nuevas direcciones creativas.

Del cruce entre el beat latino y el pop alternativo británico, hasta el regreso de una de las bandas más influyentes del K-pop y el retorno discográfico de figuras clave del pop y el hip hop, la semana dejó claro que el nuevo año arranca con ambición global y diversidad sonora.

La noticia más relevante llegó desde la unión de dos mundos que, hasta ahora, parecían lejanos. Bizarrap anunció su colaboración con Gorillaz en el sencillo “Orange County”, adelanto del próximo álbum de la banda británica, The Mountain, que se estrenará el 27 de febrero.

El productor argentino compartió su entusiasmo por trabajar con Damon Albarn y formar parte del universo animado del grupo, calificando la experiencia como un “sueño cumplido” y una de las canciones más importantes de su vida.

Disponible ya en plataformas digitales, “Orange County” superó las 200 mil reproducciones en menos de 24 horas. Musicalmente, el tema aporta una carga emotiva al nuevo disco de Gorillaz: habla del duelo, la pérdida y la esperanza de un nuevo comienzo, con una melodía envolvente y una lírica introspectiva que se potencia con el sello latino de Bizarrap. El lanzamiento llega apenas días después de la Music Session #62 junto a J Balvin, confirmando el momento de expansión creativa y proyección global que atraviesa el productor argentino.

El regreso al espíritu britpop

Otro de los movimientos más comentados fue el lanzamiento sorpresa de Robbie Williams, quien publicó sin previo aviso su nuevo álbum Britpop, el decimotercero de su carrera. Anunciado a través de Instagram, el disco había tenido un camino irregular: originalmente previsto para octubre, su estreno se postergó hasta febrero por problemas de calendario. Finalmente, las once canciones ya están disponibles en todas las plataformas de streaming.

Williams explicó que Britpop es el álbum que siempre quiso hacer tras dejar Take That en 1995, durante el apogeo del pop británico. Se trata de un homenaje directo a aquella época dorada de la música de su país, con más guitarras, un sonido crudo y un tono más festivo y de himno que trabajos anteriores. El lanzamiento marca su regreso a canciones originales desde The Heavy Entertainment Show (2016) y estará acompañado por una serie de conciertos en el Reino Unido durante febrero, consolidando uno de los retornos más significativos del pop europeo reciente.

Ocho años de espera y un álbum ambicioso

En el terreno del hip hop, la expectación se concentró en el lanzamiento de Don’t Be Dumb, el primer álbum de A$AP Rocky en ocho años. El disco llegó a tiendas con 130 mil vinilos reservados en preventa, una cifra que refleja el interés acumulado durante su prolongada ausencia discográfica.

El álbum destaca por una lista extensa y diversa de colaboradores, entre ellos: BossMan Dlow, Brent Faiyaz, Danny Elfman, Doechii, Gorillaz, Jon Batiste, Jessica Pratt, Thundercat, Tyler, The Creator, Westside Gunn y will.i.am. Don’t Be Dumb se presenta además con varias portadas diseñadas por Tim Burton, con un estilo gótico y urbano que refleja los distintos alter egos del rapero: GR1M, Mr. Mayers, Rugahand, Babushka Boi, Dummy y Shirthead.

Antes del lanzamiento, Rocky había adelantado los sencillos “Punk Rocky” y “Helicopter”, que anticipaban el tono festivo y autorreferencial del álbum. En entrevistas recientes, el artista señaló que el disco refleja una etapa de mayor conciencia personal, buscando una expresión más honesta y cercana. El lanzamiento llega tras un 2025 activo en el cine y en un contexto personal marcado por el nacimiento de su tercer hijo con Rihanna.

A$AP Rocky regresa tras ocho años con Don’t Be Dumb, un álbum lleno de colaboradores y alter egos. AFP

BTS y el regreso con raíces profundas

Desde Asia llegó uno de los anuncios más trascendentes del año. BTS confirmó que su próximo álbum llevará por título Arirang, una referencia directa a la canción tradicional coreana más representativa del país. El disco, que se publicará el 20 de marzo, contará con 14 pistas y será el nuevo álbum de estudio del grupo, además del primero en casi cuatro años desde Proof (2022).

La elección del nombre no es casual. Arirang es considerada un símbolo de identidad nacional en Corea del Sur y está asociada a emociones de conexión, distancia, anhelo y reencuentro. Según BigHit Music, el álbum es un trabajo profundamente reflexivo que explora la identidad y las raíces del grupo, construido a partir de relatos que solo BTS puede contar. Los siete integrantes participaron activamente en todo el proceso creativo, incorporando pensamientos personales y las inquietudes que marcaron su trayectoria.

El lanzamiento tiene un significado especial: marca el regreso del grupo con material conjunto tras un largo periodo y traza la dirección futura de la banda. Tras la salida del álbum, BTS iniciará una gira mundial el 9 de abril en Goyang, cerca de Seúl. El tour abarcará 34 ciudades y 79 conciertos, con paradas en Japón, Europa y América Latina, incluyendo Madrid, Ciudad de México y Lima. Será la mayor gira realizada por un grupo de K-pop en la historia y el regreso oficial de BTS a los escenarios como formación completa tras concluir el servicio militar obligatorio.

