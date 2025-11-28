Six Flags México presenta Christmas in the Park 2025: Conoce fechas, precios y actividades

El parque de diversiones más icónico de México le da la bienvenida a su habitual festival Christmas in the Park 2025, uno de los eventos más esperados del año, ya que además de las atracciones que ya conoces, podrás disfrutar de actividades especiales y una ambientación única que te dejará asombrado.Cada año, Six Flags se prepara para recibir la Navidad al máximo, con eventos, espacios y muchas más sorpresas pensadas en la diversión de toda la familia. Así que, si quieres vivir la magia navideña que el parque tiene para ti, aquí te compartimos todos los detalles que debes conocer para planear tu visita y pasarla de la mejor manera.El festival navideño Christmas in the Park de Six Flags México fue inaugurado oficialmente ayer, jueves 27 de noviembre, y terminará el domingo 18 de enero de 2026.De acuerdo con la página oficial de Six Flags México, no estará disponible los días 1, 2, 8, 9, 10, 15 y 24 de diciembre, así como el 8, 9, 12, 13, 14 y 15 de enero de 2026.Considera que los horarios operativos del parque varían dependiendo de la semana y la temporada.Por todo Six Flags México hay decoración navideña con un montón de luces y sets fotográficos, aunque las principales atracciones de Christmas in the Park 2025 de Six Flags México son los espectáculos temáticos.Según el comunicado oficial, "la distribución de shows está diseñada de tal forma que los visitantes pueden pasar más de 6 horas viendo espectáculos diferentes".Este año son un total de 9 shows:Además de los espectáculos y los tradicionales juegos mecánicos, el festival Christmas in the Park 2025 ofrece otras experiencias.Recorre las zonas con nieve artificial; deslízate en una rampa de hielo, más grande y alta que el año anterior, y prepara s'mores en las fogatas instaladas.Además, en la temporada 2025-2026 se estrena el 'Pasaporte de Sabores'. Por un costo extra, permite acudir a los diversos carritos de comida para elegir hasta 6 platillos de un menú con más de 30 opciones inspiradas en la Navidad, como stromboli de strudel de manzana, sliders de pulled pork, esquites con suadero, tamales, rosca de reyes y más.Si adquieres la Experiencia VIP, además de obtener privilegios como la fila rápida a los juegos mecánicos, un par de accesos a la rampa de nieve y un paquete para hacer s'mores, podrás entrar al Pabellón VIP para tener una cena con gastronomía tradicional de estas fechas.Para entrar a Christmas in the Park de Six Flags México, compra el boleto de un día, con tarifas dinámicas que van de los $899 hasta los $1,299 pesos por persona.El pago incluye juegos mecánicos ilimitados y casi todas las experiencias y actividades del festival navideño, excepto la rampa de nieve, los paquetes de s'mores y el Pasaporte de Sabores (se cobran por separado).Si cuentas con alguno de los pases anuales Gold Pass o Prestige Pass, la entrada a Christmas in the Park ya está incluida. Más información en la página oficial: sixflags.com/mexico.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP