Si te gusta la ciencia ficción, este domingo es ideal para organizar una salida al cine con los amigos o tu compañía favorita y ver la película Sin Piedad en tu sala de cine preferida.

Sin Piedad. ESPECIAL/SONY PICTURES.

La trama se desarrolla en un futuro próximo, el detective Chris Raven es juzgado y acusado de asesinar a su esposa.

Por ello, tiene 90 minutos para demostrar su inocencia ante Maddox, la avanzada Juez de Inteligencia Artificial, a la que él mismo defendió en su día, antes de que ésta decida su destino.

Sin Piedad es perfecta para los fans incondicionales de la ciencia ficción y quieren descubrir si este filme será el primer gran hit del género en 2026.

Sin Piedad

(Mercy)

De Timur Bekmambetov.

Con Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Anabelle Wallis, Kali Reis, Chris Sullivan, Kylie Rogers, Rafi Gavron, Jeff Pierre.

Estados Unidos, 2026.

