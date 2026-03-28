La Semana Santa ya está aquí y sabemos perfectamente que no todos los tapatíos saldrán a la playa o a otros destinos en estos días que algunos tienen de asueto. Quedarse en la ciudad tiene sus grandes ventajas, especialmente cuando se trata de disfrutar del entretenimiento local sin las aglomeraciones habituales de otras temporadas del año.

Si buscas un plan perfecto para escapar de la rutina en Guadalajara, las salas de cine se presentan como la opción ideal y más cómoda. Es el momento perfecto para sumergirte en la magia del séptimo arte y desconectarte de la rutina diaria por un par de horas.

Según los datos oficiales más recientes publicados por Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), hay un fenómeno cinematográfico que está dominando por completo la cartelera nacional. Las cifras no mienten y confirman que los mexicanos están regresando masivamente a las salas para ser parte de esta experiencia visual sin precedentes.

Se trata de "Proyecto Fin del Mundo", una ambiciosa producción que ha revitalizado la asistencia a las salas de cine en todo el país, durante la última semana. Esta cinta ha logrado capturar la atención de críticos y espectadores por igual, consolidándose como el evento fílmico imperdible de esta temporada vacacional de primavera.

El éxito rotundo en la taquilla mexicana que no te puedes perder

Esta fascinante cinta logró convocar a más de 359 mil espectadores tan solo en su primer fin de semana de exhibición. Este impresionante número demuestra el enorme interés que ha despertado su intrigante trama entre el público de todas las edades a nivel nacional.

Con ingresos que superan los 47.4 millones de pesos en sus primeros días, la película se ha coronado como la reina indiscutible de la taquilla actual. Superó con creces a otras grandes producciones internacionales que también buscaban liderar la preferencia de los cinéfilos durante este competitivo periodo de descanso.

La historia ha logrado conectar profundamente con el público gracias a su narrativa audaz, sus efectos visuales de primer nivel y un ritmo trepidante. Rápidamente se ha convertido en el tema de conversación principal en redes sociales, por lo que verla es casi una obligación para evitar los temidos spoilers.

¿Dónde disfrutar de esta película en la Perla Tapatía?

Afortunadamente para los residentes locales, los principales complejos de Cinépolis y Cinemex distribuidos por toda la ciudad tienen múltiples horarios disponibles desde la mañana hasta la noche. Esto facilita enormemente la planificación de tu salida, ya sea que vayas con amigos, en pareja o en un plan completamente familiar.

Plazas comerciales ofrecen pantallas de gran formato, sonido envolvente y asientos VIP para que vivas la experiencia al máximo. Estas ubicaciones premium garantizan que cada escena de acción y suspenso se sienta de manera espectacular y sumamente inmersiva.

Te recomendamos ampliamente comprar tus boletos con anticipación a través de las aplicaciones móviles, ya que la demanda por las vacaciones es bastante alta. Evitar las filas en taquilla te permitirá llegar directo a la dulcería y asegurar los mejores lugares en el centro de la sala para una visión perfecta.

Tips rápidos y prácticos para tu visita al cine en estos días festivos

Elige horarios matutinos o de mediodía : Las funciones antes de las 14:00 horas suelen estar mucho menos saturadas, lo que te garantiza una experiencia más tranquila. Además, muchas cadenas ofrecen precios especiales o descuentos en boletos durante estas horas, ayudando a cuidar tu bolsillo en vacaciones.

: Las funciones antes de las 14:00 horas suelen estar mucho menos saturadas, lo que te garantiza una experiencia más tranquila. Además, muchas cadenas ofrecen precios especiales o descuentos en boletos durante estas horas, ayudando a cuidar tu bolsillo en vacaciones. Aprovecha las promociones de dulcería : Revisa cuidadosamente las apps de los cines o tus tarjetas de lealtad para encontrar combos especiales de palomitas y refrescos. Durante esta temporada, es común encontrar promociones exclusivas que harán que tu visita sea deliciosa sin tener que gastar una fortuna en el intento.

: Revisa cuidadosamente las apps de los cines o tus tarjetas de lealtad para encontrar combos especiales de palomitas y refrescos. Durante esta temporada, es común encontrar promociones exclusivas que harán que tu visita sea deliciosa sin tener que gastar una fortuna en el intento. Llega con tiempo de sobra: El tráfico hacia los principales centros comerciales de la ciudad puede ser pesado incluso en días de asueto. Planifica tu ruta con anticipación, considera el tiempo para estacionarte y comprar tus snacks, así no te perderás ni un solo segundo del inicio de la película.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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