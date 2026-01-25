AriesEn el ámbito amoroso, quienes tienen pareja pueden experimentar momentos de gran intensidad. Aries se mostrará muy pasional e impulsivo, con tendencia a reaccionar de manera extrema cuando las cosas no suceden según sus expectativas.TauroEn el ámbito amoroso se prevén momentos de gran intensidad, con una alta probabilidad de reencuentro con una expareja.GéminisEn el amor se abre una oportunidad significativa, marcada por un sentimiento profundo, estable y reconfortante.CáncerNo se debe mendigar amor, atención ni afecto. El amor se comparte; valórate lo suficiente para no permitir que nadie te haga daño ni te trate como una opción.LeoSe avecinan nuevos romances con vínculos profundos que no solo provocarán cambios en tu vida, sino que también te brindarán valiosas lecciones.VirgoSi tienes pareja y percibes cierta distancia, evita dramatizar. Bríndale su espacio, pues en ocasiones uno mismo puede generar saturación.LibraEl amor se mostrará algo complicado, ya que será difícil decidir el camino a seguir. Entre el miedo, la indecisión y recuerdos de decepciones pasadas, confiar resultará un desafío.EscorpiónValórate y no aceptes relaciones superficiales; protege tu tiempo, energía y emociones de quienes no lo merecen.SagitarioSe avecina el retorno de situaciones del pasado que quedaron pendientes.CapricornioTe resulta difícil perdonar, soltar y dar el primer paso. En ocasiones, prefieres alejar a las personas antes que bajar la guardia.AcuarioEvita involucrarte con personas que no tienen claridad sobre lo que desean en la vida. Tú no estás para experimentos emocionales.PiscisPresta especial atención a los romances pasajeros. No te son convenientes, ya que no sabes querer a medias: te entregas por completo y corres el riesgo de sufrir por alguien que solo busca diversión.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP