Domingo, 25 de Enero 2026

Horóscopos de HOY 25 de enero de 2026 | Los signos en el AMOR, según Nana Calistar

Este día Nana Calistar comparte las predicciones astrológicas para cada signo en el amor

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Nana Calistar te dicta la suerte de tu signo en el amor. INSTAGRAM / @nanacalistartv

Aries

En el ámbito amoroso, quienes tienen pareja pueden experimentar momentos de gran intensidad. Aries se mostrará muy pasional e impulsivo, con tendencia a reaccionar de manera extrema cuando las cosas no suceden según sus expectativas.

Tauro

En el ámbito amoroso se prevén momentos de gran intensidad, con una alta probabilidad de reencuentro con una expareja.

Géminis

En el amor se abre una oportunidad significativa, marcada por un sentimiento profundo, estable y reconfortante.

Cáncer

No se debe mendigar amor, atención ni afecto. El amor se comparte; valórate lo suficiente para no permitir que nadie te haga daño ni te trate como una opción.

Leo

Se avecinan nuevos romances con vínculos profundos que no solo provocarán cambios en tu vida, sino que también te brindarán valiosas lecciones.

Virgo

Si tienes pareja y percibes cierta distancia, evita dramatizar. Bríndale su espacio, pues en ocasiones uno mismo puede generar saturación.

Libra

El amor se mostrará algo complicado, ya que será difícil decidir el camino a seguir. Entre el miedo, la indecisión y recuerdos de decepciones pasadas, confiar resultará un desafío.

Escorpión

Valórate y no aceptes relaciones superficiales; protege tu tiempo, energía y emociones de quienes no lo merecen.

Sagitario

Se avecina el retorno de situaciones del pasado que quedaron pendientes.

Capricornio

Te resulta difícil perdonar, soltar y dar el primer paso. En ocasiones, prefieres alejar a las personas antes que bajar la guardia.

Acuario

Evita involucrarte con personas que no tienen claridad sobre lo que desean en la vida. Tú no estás para experimentos emocionales.

Piscis

Presta especial atención a los romances pasajeros. No te son convenientes, ya que no sabes querer a medias: te entregas por completo y corres el riesgo de sufrir por alguien que solo busca diversión.

