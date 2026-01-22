Con las nominaciones al Oscar 2026 ya anunciadas, surge la pregunta: ¿dónde pueden verse las películas nominadas? Desde salas de cine hasta plataformas de streaming , se detallan todas las opciones para no perderse ninguna de las cintas nominadas.

Mejor película

Sinners (Pecadores)

Un thriller de horror histórico protagonizado por Michael B. Jordan en el que su personaje enfrenta tanto el racismo como fuerzas sobrenaturales.

Dónde verla: HBO Max, Prime Video y alquiler digital

Frankenstein

La reinterpretación gótica del clásico eterno a cargo de Guillermo del Toro, con Jacob Elordi como protagonista.

Dónde verla: Netflix

One Battle After Another (Una batalla tras otra)

El nuevo drama de Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio en donde un revolucionario retirado comienza la busqueda de su hija desaparecida.

Dónde verla: HBO Max

Train Dreams (Sueños de trenes)

Una meditación sobre la memoria, el amor y los silencios del pasado.

Dónde verla: Netflix.

F1

Una película que combina perfectamente el deporte con una profunda narrativa humana.

Dónde verla: Apple TV

Sentimental Value (Valor sentimental)

Un retrato familiar conmovedor sobre vínculos rotos y la búsqueda de sentido.

Dónde verla: MUBI y alquiler digital en Prime Video.

Hamnet

De la directora ganadora del Oscar, Chloé Zhao, Hamnet cuenta la historia de amor que inspiró la creación de la obra maestra atemporal de Shakespeare, “Hamlet”.

Dónde verla: estreno el 29 de enero en cines.

Marty Supreme

Timothée Chalamet protagoniza Marty Supremo (junto a Gwyneth Paltrow ), un retrato audaz y dinámico de Marty Reisman, un carismático charlatán.

Dónde verla: en salas de cine, con posible llegada futura a plataformas digitales.

Bugonia

Una película de ciencia ficción y comedia dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone.

Dónde verla: Aunque ya tuvo su paso fuerte por cines, todavía se pueden encontrar funciones o rentarla en Apple TV y Prime Video. Se espera llegada a streaming más adelante.

El agente secreto

Película brasileña de neo-noir y thriller político escrita y dirigida por Kleber Mendonça Filho.

Dónde verla: su estreno en cines de México está programado para el 26 de febrero.

Mejor película extranjera

Sirat. Trance en el desierto (cines comerciales)

La voz de Hind Rajab (cines comerciales a partir del 12 de febrero)

Mejor película animada

Arco (MUBI)

Elio (Pixar)

K-Pop Demon Hunters (Sony Pictures)

Amélie y Los Secretos de la Lluvia (Cine CANIBAL)

Zootopia 2 (Disney)

Mejor cortometraje animado

The Three Sisters (YouTube)

Retirement Plan (YouTube)

Mejor cortometraje documental

All the Empty Rooms (Netflix)

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud (HBO MAX)

The Devil Is Busy (HBO MAX)

Mejor largometraje documental

The Alabama Solution (HBO MAX)

The Perfect Neighbor (Netflix)

Come See Me in the Good Light (Apple TV+)

Mr. Nobody Against Putin (Apple TV+)

La edición número 98 de los Premios Oscar se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre, Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California y será transmitida por TV y streaming. Para las audiencias mexicanas, la ceremonia se transmitirá en vivo a partir de las 18:00 horas, hora de la Ciudad de México.

PH