El mexicano que participó en la película nominada al Oscar 'Kpop Demon Hunters'

Un mexicano participó en la producción de efectos visuales en la película animada del momento y nominada en los Premios Oscar: “Kpop Demon Hunters”, se trata de Cruz Contreras, originario de Iguala en Guerrero, quien estudió animación en el Tecnológico de Monterrey y luego se mudó a Canadá. Lleva siete años trabajando para Hollywood.

Esta no es la primera vez en la que una de las películas en las que ha participado haya sido nominada y ganadora en diversas premiaciones de cine, por lo que esta es su cuarta "nominación" al Oscar. “KPop Demon Hunters” se apunta como la favorita, luego de haber ganado el Globo de Oro y el Critic Choice.

El mexicano formó parte del departamento de efectos visuales de la producción, esto es, todo lo que se hace en computadora para darle vida a los personajes. Él se especializa en la hechura y ropa de los personajes animados.

El proceso creativo para realizar su trabajo

Su trabajo no fue sólo seguir el guion y obedecer al director, sino que necesitó de imaginación e inventiva para proponer cómo se moverían estas guerreras cazadoras de demonios.

Así que vio grupos femeninos surcoreanos como BLACKPINK, Ive y Twice para darse una idea de lo que haría y luego batalló con el cabello de Rumi, la de trenza morada y de Mira, quien luce el cabello largo rosa.

"Con Mira nos pasó muchas veces que no sabíamos cómo mover su cabello, sobre todo porque la animación estilizada", dijo en su momento al medio EL UNIVERSAL.

¿En qué otras películas ha trabajado, y cuáles han sido nominadas al Oscar?

En su filmografía se encuentra "Spider-Man: un nuevo universo", ganadora del premio de la Academia en 2018, así como "Más allá de la luna" y "Monstruo del mar", nominada al Oscar en 2021 y 2023, respectivamente.

"¡Ganamos un Globo de Oro! Pensé que no iba a llorar, pero me ganaron las lágrimas. Y es que ustedes no saben, pero haber formado parte de este proyecto fue terapia para mí, me hizo levantarme de una situación que me había dejado en el suelo", escribió en su cuenta de Facebook, horas después del triunfo de "Las guerreras del K-Pop".

Contreras no sólo ha trabajado en películas animadas, sino también en historias de acción viva como "Liga de la justicia", en la que hizo mover la capa de Superman, "Men in black internacional" y la más reciente entrega de "Los 4 fantásticos".

"En el 2016 hacía cosas por diversión en la compu de mi casa en Cuernavaca, ahora me pagan por hacer lo mismo", expresó en sus redes sociales.

