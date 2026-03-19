Signos que serán más afectados por la Luna Nueva en Piscis

Te informamos que este jueves 19 de marzo, el cielo presentará una de las lunaciones más significativas del 2026. Una de sus particularidades es que la Luna Nueva se encontrará a 28 grados de Piscis, lo que no solo marcará el inicio de un nuevo ciclo lunar, sino que pondrá fin a la primera temporada de eclipses del año.

Ante este panorama es importante el entrar a una profunda renovación espiritual y emocional. La energía de esta Luna Nueva actuará como una "marea suave" que invitará a la introspección y a conectar con la intuición. A continuación, te explicaremos de que manera afectará este periodo a algunos signos del zodiaco.

Los 4 signos más afectados por la Luna Nueva en Piscis

Debido a que la lunación ocurre en los últimos grados de Piscis, los signos mutables son quienes experimentarán los cambios de una manera más directa y reveladora.

Piscis: Es el gran protagonista al ser su Luna Nueva anual. Es un momento clave para registrar prioridades e intencionar proyectos personales que verán sus frutos en seis meses, cuando ocurra el eclipse en este mismo signo. La invitación es a dejar de poner límites externos para empezar a ocupar su propio lugar.

Virgo: El impacto se centra en el área de las relaciones de pareja y asociaciones. Esta luna propone un equilibrio entre la lógica y la emoción, permitiendo nuevos comienzos en vínculos que, aunque imperfectos, sean auténticos.

Géminis: La energía se traslada al ámbito profesional y el propósito de vida. Es el momento ideal para soñar en grande y visualizar logros laborales, aunque se recomienda esperar a que Mercurio (su regente) salga de su fase de sombra el 9 de abril antes de ejecutar planes definitivos.

Sagitario: El foco estará en el hogar, las raíces y la familia. Es una oportunidad para sanar patrones heredados de la infancia y visualizar cambios en la vivienda o la dinámica familiar.

Renovación para los signos de Agua y Tierra

Además de los protagonistas, otros signos recibirán esta energía de forma armónica:

Cáncer y Escorpio: Como signos de agua, fluirán con facilidad con esta sensibilidad. Cáncer se conectará con su intuición y deseos de expansión mediante el aprendizaje, mientras que Escorpio vivirá un despertar creativo y romántico, ideal para proyectar una versión más auténtica de sí mismo.

Capricornio y Tauro: Capricornio sentirá la necesidad de reorganizar su entorno cercano y sanar vínculos con hermanos. Por su parte, Tauro vivirá un nuevo inicio en sus grupos sociales y colaboraciones creativas.

¿Qué hacer durante esta lunación?

Los expertos sugieren aprovechar este reseteo emocional mediante rituales simbólicos. Una práctica recomendada es escribir en un papel aquello que se intenta controlar y imaginar que se libera en el agua, el elemento de Piscis, para permitir que las tensiones se disuelvan y den lugar a una intención clara y alineada con la verdad interior.

CT