Prohíben playeras de futbol en concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Auditorio Telmex

Esta mañana por medio de las cuenta oficiales del Auditorio Telmex, en todas sus redes sociales (X, Instagram y Facebook), se dio a conocer la prohibición de las camisetas de los equipos de futbol en la vestimenta de los asistentes al concierto de Los Fabulosos Cadillacs este próximo miércoles 25 de marzo en punto de las 21:00 horas.

Se desconoce si la prohibición fue una regla impuesta por los mismos protagonistas o por el mismo recinto.

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¿Por qué prohibir las camisetas de futbol en un concierto?

Los Fabulosos Cadillacs de manera involuntaria tienen un gran relación con el mundo del balompié , ya que varias canciones de su discografía están adaptadas por diferentes equipos para alentar en la cancha a su equipo.

Post original eliminado de las cuentas oficiales. X/@AuditorioTelmex

En los comentarios de las redes sociales se inició un debate después de conocer este código de vestimenta para el espectáculo, es donde mucha gente estaba en contra de dicha restricción por lo anterior mencionado, ya que muchas personas descubrieron a la banda por las adaptación a su equipo y por el gusto del ritmo, buscaron la canción de donde venía la inspiración.

Otras personas no estaban en contra, ni a favor de la prohibición, únicamente en su mente no estaba en consideración llevar la fecha la indumentaria de algún equipo. Por otro lado, varias personas aplaudieron la decisión para no llevar la violencia de los estadios a un espectáculo ajeno a cualquier equipo.

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La agrupación argentina realiza esta gira por los países donde su música dejó marcada una huella músical, donde este concierto reúne todo lo que volvió leyenda a la agrupación, navegando por un mar donde se escuchan los himnos más icónicos de la agrupación, temas que marcaron generaciones. Este show honra la trayectoria e innovación que tuvieron en el sonido cuatro décadas atrás .

Por la tarde, las cuentas oficiales del recinto eliminaron la publicación donde se mencionaba la prohibición de las camisetas de futbol.

¿Cuándo fue la última vez que vinieron a Guadalajara?

La última vez que Los Fabulosos Cadillacs se presentaron en Guadalajara fue el 11 de noviembre de 2023 en el Auditorio Telmex, como parte de su gira "El León del Ritmo Tour".

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AR