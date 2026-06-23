Shrek 5: lista de actores de doblaje en español latino que regresan en la nueva entrega

El primer tráiler en español de Shrek 5 acaba de romper el internet al confirmar el regreso de personajes icónicos, pero también desató una fuerte polémica por la dolorosa ausencia de la voz original del ogro verde.

El regreso del elenco clásico al “Reino de Muy Muy Lejano”

La exitosa franquicia animada de la casa productora DreamWorks está de vuelta de manera oficial en el mercado internacional. La locura digital se desató por completo luego de que la distribuidora cinematográfica Universal Pictures México difundió el esperado avance oficial en español del filme.

El lanzamiento audiovisual confirmó de manera inmediata el retorno de varias de las voces mexicanas más reconocidas y queridas por el público de la región. Estos actores han dado identidad a la saga en América Latina desde sus primeras entregas en la pantalla grande.

Entre las personalidades confirmadas para el doblaje latino de Shrek 5 destaca el comediante Eugenio Derbez en su icónico papel como Burro. Su participación era una de las más esperadas por la comunidad de seguidores del carismático personaje.

A la par de este anuncio, se ratificó que la actriz Dulce Guerrero volverá a prestar su voz para la princesa Fiona. Asimismo, el actor José Gilberto Vilchis retomará su emblemático trabajo dándole vida a la entrañable Galleta de Jengibre en esta nueva aventura.

Todos estos entrañables personajes volverán a interactuar de manera directa en el “Reino de Muy Muy Lejano” junto al resto del elenco. La noticia ha causado gran revuelo entre los fanáticos que crecieron disfrutando de estas producciones animadas en los cines.

Con respecto al proceso de producción, en enero de este año, el propio Eugenio Derbez había confirmado su participación en la nueva película. Sin embargo, reveló que su regreso estuvo condicionado por una petición muy particular dirigida a los realizadores.

El actor mexicano exigió intervenir directamente en el proceso creativo de su personaje para garantizar la calidad del libreto. El comediante consideró fundamental este paso para mantener la esencia que tanto divierte a los espectadores de habla hispana.

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"Puse como condición que me dejaran adaptar el libreto, porque ya cambió toda la directiva y no es la de antes. Si no me dejan meterle mano para que conecte con nuestro público, no tendría sentido", explicó Derbez durante la premiere del programa LOL: Buscando Talento.

La gran ausencia de Alfonso Obregón y los motivos de su salida

A pesar de las buenas noticias para gran parte del elenco, el tráiler oficial encendió las alertas debido a una notable ausencia en el personaje principal. La producción confirmó de forma indirecta que el reconocido actor de doblaje Alfonso Obregón no formará parte de la plantilla.

Obregón fue la voz latina oficial de Shrek en las primeras cuatro películas de la saga, ganándose el cariño de los cinéfilos desde el estreno de la cinta original en el año 2001. Su salida representa un cambio drástico e histórico para la identidad del ogro.

A los pocos minutos de su lanzamiento en internet, el avance de la película se viralizó masivamente en múltiples plataformas. Los fieles seguidores de la franquicia comenzaron a cuestionar con insistencia a la producción por descartar al actor original de su emblemático papel.

Los motivos de esta separación laboral se remontan a inicios de este año. En enero de 2026, el propio Alfonso Obregón explicó detalladamente en un video publicado en su cuenta de Instagram las condiciones que había puesto sobre la mesa de negociaciones.

El artista de voz dejó en claro a los ejecutivos de DreamWorks que requería acuerdos muy específicos para aceptar su regreso al proyecto cinematográfico. Estas peticiones involucraban tanto el reconocimiento profesional en pantalla como cuestiones de remuneración económica.

“Si la empresa que se va a hacer cargo de ‘Shrek 5’ no me habla y no nos sentamos a hablar de que me den mi crédito cuando empieza la película (...) y arreglarnos en cuanto a la lana (dinero) no la voy a hacer, no pasa nada”, declaró textualmente el actor en sus redes sociales.

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Tras la publicación del tráiler oficial en español, se constató que las partes no llegaron a un acuerdo satisfactorio. Debido a esto, la participación de Obregón quedó completamente descartada, y hasta el momento la distribuidora no ha revelado la identidad del nuevo actor de voz.

Cuándo se estrena Shrek 5 y en qué cines se podrá ver en México

La espera para disfrutar de esta quinta entrega en las salas de exhibición comercial todavía tomará un tiempo considerable para los fanáticos. Los canales oficiales de la distribuidora confirmaron que el estreno de la película quedó programado formalmente para el próximo 30 de julio de 2027.

Para fortuna de los cinéfilos en el territorio nacional, el largometraje contará con una distribución masiva en las cadenas de exhibición más importantes del país. La película se podrá ver en complejos cinematográficos de gran alcance como Cinépolis, Cinemex y Cinedot.

Fecha de estreno confirmada: 30 de julio de 2027 en salas de cine seleccionadas.

Voces clásicas que regresan: Eugenio Derbez (Burro), Dulce Guerrero (Fiona) y José Gilberto Vilchis (Galleta de Jengibre).

Ausencia principal del filme: Alfonso Obregón queda fuera del papel protagónico del ogro verde.

Cadenas de cine participantes en México: Distribución confirmada a través de las pantallas de Cinépolis, Cinemex y Cinedot.

Condición creativa del elenco: Ajustes en el libreto adaptados directamente por Eugenio Derbez para el público latino.

La combinación de regresos nostálgicos y cambios polémicos promete mantener a Shrek 5 bajo el reflector de la opinión pública internacional durante los próximos meses. Los fanáticos de la animación seguirán muy atentos a cualquier revelación sobre la nueva voz del ogro más famoso del cine.

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