Si vibraste con el ritmo global del Mundial 2026, prepárate para el plato fuerte de hoy. Shakira estrena la esperada versión en español de “Dai Dai”, un lanzamiento estratégico que sonará por primera vez durante el crucial partido de Colombia, prometiendo encender las redes sociales y las plataformas musicales.

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La superestrella barranquillera confirmó que este martes 23 de junio de 2026 es la fecha elegida para revelar el as bajo la manga que tenía guardado para sus millones de fanáticos hispanohablantes. Tras el rotundo éxito de la versión original interpretada junto al nigeriano Burna Boy, la artista busca conectar aún más con sus raíces latinas en plena fiebre mundialista, regalando una pieza que promete convertirse en el alma de las celebraciones.

El escenario elegido para esta revelación no podría ser más perfecto ni más emocionante para la propia cantante. El estreno mundial se llevará a cabo durante la transmisión oficial del encuentro entre la Selección Colombia y la República Democrática del Congo, un duelo verdaderamente decisivo por la fase de grupos que mantiene a los aficionados al borde del asiento y con las emociones a flor de piel.

¿A qué hora y dónde se estrena “Dai Dai”?

Los fieles seguidores de la loba deberán sintonizar la previa y el desarrollo del partido, cuyo pitazo inicial está programado para las 21:00 horas de Colombia. El balón rodará en el imponente Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, México, y será a través de la señal internacional de Telemundo donde los espectadores podrán escuchar en primicia esta nueva y vibrante adaptación del himno futbolístico.

Inmediatamente después de su esperado debut televisivo, la contagiosa fiebre de “Dai Dai” saltará al ecosistema digital para que absolutamente nadie se quede sin bailarla. La pista estará disponible de forma simultánea y global en los gigantes del streaming como Spotify, Apple Music, YouTube y Amazon Music, asegurando un alcance masivo que seguramente romperá nuevos récords de reproducción en cuestión de horas.

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Una vez más, cómo la música y el deporte forman una alianza invencible cuando se trata de unir culturas y derribar fronteras. Al igual que lo hizo con el inolvidable “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y el pegajoso “La La La” en Brasil 2014, la estrella colombiana vuelve a demostrar su olfato infalible para crear himnos que trascienden las barreras del tiempo.

Hoy martes 23 de junio, la música latina anota un golazo histórico de la mano de Shakira, un hito que promete dominar las listas de popularidad durante el resto del verano y dejar una huella imborrable en la rica historia de las copas del mundo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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