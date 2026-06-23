En la última semana de junio las citas culturales son de lo más variado: llega el final de la serie “The Bear”, el arte de Frida Kahlo se podrá admirar en Londres, las aventuras de “Supergirl” tomarán la pantalla, mientras la música Gnaoua se escuchará por las calles de Marruecos.

Y como colofón, en esta semana habrá varias interesantes subastas de arte en Londres, en las que obras como “Nympheas”, de Claude Monet, o “Sleeping by the Lion Carpet”, de Lucien Freud, podrían marcar récords para estos autores.

Con información de EFE

“The Bear”

Hace cuatro años “The Bear” irrumpió con fuerza en la televisión con su ritmo acelerado, su mezcla de drama y comedia y su trasfondo gastronómico.

Los fans que han seguido con atención en sus cuatro temporadas la evolución de Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach), Sugar (Abby Elliott) y Tina (Liza Colón-Zayas), podrán descubrir este viernes qué pasa con los protagonistas de una serie que ha ganado 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro.

La última temporada se puede ver en Disney+, a partir del 26 de junio.

Frida Kahlo, todo un Ícono

Frida Kahlo protagoniza en el museo Tate Modern de Londres la nueva exposición “Frida: La creación de un ícono”, que recoge el proceso de transformación de pintora a fenómeno cultural global, influyendo en generaciones posteriores de artistas.

La muestra, que se abrirá al público el próximo 25 de junio y se prolongará hasta el 3 de enero de 2027, refleja “perfectamente” la relación “muy estrecha” entre la artista, su obra y el público al que se dirigía, según resaltó la comisaria de la exposición, la puertorriqueña María del Carmen Ramírez.

Un total de 160 obras de 80 artistas recorren los aspectos fundamentales que han llevado a Kahlo a convertirse en un fenómeno que ha influido a nivel mundial. Las obras que se exponen de otros artistas son trabajos con una fuerte influencia de la mexicana.

EFE

Los ritos Gnaua

La música tradicional y el baile se unen en los ritos Gnaua, que cada año llenan de ritmo y color las calles y plazas de Essaouira, la bonita ciudad marroquí situada en la costa atlántica.

Una de las citas culturales más importantes de Marruecos, en la que además de música, se escucharán debates interesantes sobre el futuro y la identidad de la juventud. El evento será del 25 al 27 de junio.

“Supergirl”

La actriz australiana Milly Alcock, conocida por su papel de la princesa Rhaenyra Targaryen en la serie “House of the Dragon”, es Supergirl, la prima de Superman, en esta película que se une un poco tarde al boom de cine de superhéroes, que está empezando a perder fuelle.

Pero los seguidores de estas historias seguro que disfrutarán de este nuevo intento de conseguir una película de éxito sobre esta superheroína de DC, de la que ya se hizo un fallido filme en 1984. La cinta llegará a las salas de cine este 24 de junio.

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