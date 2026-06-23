Cinépolis sorprende con dos imperdibles estrenos este 25 de junio de 2026

¡Atención cinéfilos! Cinépolis se prepara para cerrar un mes lleno de súper poderes, pues este jueves 25 de junio llega una de las cintas más esperadas del año, se trata de “Supergirl”, protagonizada por Milly Alcock, a quien vimos brevemente en la cinta de “Superman” en 2025 y quien ahora llega para desempeñar su propio largometraje.

Además de la peli “Un oscuro secreto” protagonizada por Elisabeth Moss, conocida por su papel de June en “El cuento de la criada”, ahora en el estreno de esta semana llega con una historia relacionada al mundo de la belleza.

Supergirl

Cuando una amenaza tan inesperada como implacable golpea de forma personal y devastadora, Kara Zor-El, mejor conocida como Supergirl, se embarca en una misión que pondrá a prueba su fuerza, determinación y sentido de la justicia.

Impulsada por el deseo de enfrentar a quienes alteraron su vida para siempre, la heroína kryptoniana se verá obligada a formar una inesperada alianza con un compañero poco convencional. Juntos recorrerán los rincones más lejanos del espacio en una aventura cargada de peligros, enfrentamientos y descubrimientos que desafiarán sus convicciones.

En este viaje interestelar, donde la línea entre la venganza y la justicia puede volverse difusa, Supergirl deberá decidir qué tipo de heroína quiere ser mientras lucha contra una poderosa amenaza capaz de cambiar el destino de mundos enteros.

Un oscuro secreto

Samantha, una actriz interpretada por Elisabeth Moss, atraviesa un momento de incertidumbre y busca una oportunidad para reinventar su vida. En medio de esa búsqueda descubre Shell, una exclusiva compañía especializada en salud y belleza que asegura haber encontrado la fórmula para conservar la juventud y la perfección física de manera indefinida.

Fascinada por los sorprendentes resultados del tratamiento y cautivada por el carisma de Zoe Shannon, la enigmática directora ejecutiva encarnada por Kate Hudson, Samantha se adentra en un universo donde el lujo, la elegancia y la belleza parecen no tener límites. Sin embargo, detrás de la imagen impecable que proyecta la empresa comienzan a surgir inquietantes señales de alarma.

Cuando varias pacientes desaparecen misteriosamente sin dejar rastro, las dudas empiezan a apoderarse de Samantha. Lo que parecía ser la oportunidad perfecta para comenzar de nuevo se transforma en una inquietante investigación que la llevará a descubrir oscuros secretos ocultos tras la promesa de la eterna juventud.

A medida que la verdad sale a la luz, Samantha deberá enfrentarse a una difícil decisión: seguir seducida por el sueño de la perfección o desafiar a una poderosa organización dispuesta a todo para proteger sus secretos. En este thriller cargado de misterio, tensión y suspense, la protagonista descubrirá que alcanzar la juventud eterna podría exigir un precio mucho más alto de lo que jamás imaginó.

Otro estreno de Cinépolis el 25 de junio

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