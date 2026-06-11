Hoy el mundo se detiene para presenciar el inicio del Mundial 2026. Si no quieres perderte el esperado regreso de Shakira a los escenarios mundialistas interpretando su nuevo himno global, aquí te damos los horarios exactos y canales para disfrutar este momento histórico desde tu pantalla.

La espera ha terminado. Este jueves 11 de junio de 2026, el Estadio Ciudad de México se viste de gala para albergar la primera de las tres ceremonias inaugurales del torneo organizado por la FIFA.

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El evento promete ser una celebración sin precedentes que unirá la diversidad cultural y la música ante más de 80 mil espectadores. La gran protagonista de la jornada será la artista barranquillera, quien llega impulsada por el arrollador éxito de su más reciente sencillo y su innegable conexión con los aficionados al deporte rey.

El debut en vivo de "Dai Dai"

Shakira compartirá el imponente escenario con el ícono del afrobeats Burna Boy para interpretar por primera vez en vivo "Dai Dai", la canción oficial del torneo. Este tema ha dominado las plataformas digitales gracias a su contagiosa mezcla de ritmos latinos y africanos.

La presentación no solo busca encender la pasión de los aficionados al futbol, sino que también apoya al FIFA Global Citizen Education Fund. Esta es una iniciativa solidaria que tiene como objetivo principal recaudar fondos para facilitar el acceso a una educación de calidad y oportunidades deportivas para niños en todo el mundo.

Según los organizadores del evento, la cantante colombiana aparecerá en el campo de juego exactamente a las 11:40 a.m. (hora del centro de México). Su espectáculo contará con un amplio cuerpo de bailarines y músicos en escena, y concluirá antes de las 12:05 p. m. para despejar la cancha a tiempo.

¿A qué hora y dónde ver la inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia oficial comenzará a las 11:30 a.m., exactamente 90 minutos antes del silbatazo inicial del partido inaugural que enfrentará a las selecciones de México y Sudáfrica a las 13:00 horas.

Para los aficionados que deseen seguir cada detalle desde la comodidad de su casa, la transmisión en vivo estará disponible a través de múltiples plataformas. En territorio mexicano, el magno evento se podrá sintonizar por señal abierta en Canal 5 y Azteca 7, así como en televisión de paga por TUDN y el servicio de streaming ViX.

Mientras tanto, en Colombia, los fieles seguidores de la artista podrán disfrutar del espectáculo a partir de las 12:30 p.m. (hora de Colombia) mediante las transmisiones especiales de Canal RCN y sus plataformas digitales.

Tips rápidos para disfrutar el evento

Si eres uno de los afortunados en asistir al estadio o simplemente te preparas para verlo por televisión, ten en cuenta estas recomendaciones clave para vivir al máximo la inauguración:

Llega temprano: Las puertas del estadio abren cuatro horas antes del partido. Habrá actividades exclusivas y entretenimiento previo en las inmediaciones.

Las puertas del estadio abren cuatro horas antes del partido. Habrá actividades exclusivas y entretenimiento previo en las inmediaciones. Sintoniza con anticipación: Conéctate a tu canal o plataforma de streaming favorita al menos 15 minutos antes de las 11:30 a. m. para no perderte la cuenta regresiva oficial.

Conéctate a tu canal o plataforma de streaming favorita al menos 15 minutos antes de las 11:30 a. m. para no perderte la cuenta regresiva oficial. Prepárate para las sorpresas: Además de Shakira y Burna Boy , el evento contará con la participación de reconocidos artistas como Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin y Maná .

Sigue las redes oficiales: Mantente atento a las cuentas de la FIFA y de los artistas involucrados para ver contenido exclusivo y detrás de escena en tiempo real.

Este magno evento marca el inicio de una trilogía de ceremonias de apertura, un formato inédito en la historia del torneo. Canadá y Estados Unidos tendrán sus propios actos inaugurales el viernes 12 de junio en Toronto y Los Ángeles, respectivamente. Sin embargo, los ojos del planeta entero están puestos hoy en la histórica capital mexicana.

Con esta participación estelar, la intérprete de éxitos mundiales reafirma su estatus como la reina indiscutible de los mundiales. Además, ya se ha confirmado que también será la figura principal en el espectáculo de medio tiempo de la gran final el próximo 19 de julio.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS