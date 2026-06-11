Ceremonia inaugural Mundial 2026: ¿cuánto cobra Shakira por cantar en el estadio Ciudad de México?

Hoy arranca el Mundial 2026 y los ojos del planeta están puestos en el Estadio Ciudad de México. Shakira vuelve a hacer historia en la ceremonia inaugural, pero el verdadero misterio que todos comentan no es su show, sino la millonaria e inusual forma en que le pagan.

Este jueves 11 de junio marca un hito sin precedentes en la historia del deporte internacional con el inicio oficial de la Copa del Mundo. El torneo, organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, promete revolucionar la forma en que los aficionados viven la pasión del fútbol a nivel global.

El mítico Estadio Azteca, que ha sido rebautizado temporalmente como Estadio Ciudad de México para cumplir con las estrictas normativas comerciales de la organización, se viste de gala. Este recinto sagrado para el balompié será el escenario principal donde la selección mexicana enfrentará a Sudáfrica en el esperado partido inaugural.

El secreto detrás del contrato de Shakira con la FIFA

En medio de la euforia deportiva, la pregunta que inunda las redes sociales y los foros de discusión es bastante clara y directa. Los seguidores del entretenimiento y del deporte se cuestionan: ¿cuánto cobra exactamente la estrella barranquillera por su presentación musical de esta tarde ante miles de espectadores?

Contrario a lo que la mayoría de los fanáticos podrían imaginar al tratarse de un evento de esta magnitud, la FIFA, actualmente presidida por Gianni Infantino, maneja políticas financieras muy particulares. La máxima entidad del fútbol mundial no realiza un pago directo, en efectivo o tradicional, por los honorarios musicales de los artistas invitados a sus ceremonias.

La intérprete colombiana no recibe un cheque convencional por subirse a cantar al escenario, sino que el modelo de negocio es mucho más complejo y lucrativo a largo plazo. Todo se basa en la exposición global masiva que genera el evento deportivo más visto del planeta, el cual funciona como una vitrina inigualable para cualquier artista.

Según estimaciones financieras recientes publicadas por medios especializados, la cantante obtendrá ganancias indirectas que rondan los 4 millones de dólares. Esta impresionante cifra se deriva del aumento exponencial en las reproducciones de sus plataformas de streaming, nuevos contratos de patrocinio y la revalorización de sus derechos de imagen.

"Dai Dai": El himno que hará vibrar al Estadio Ciudad de México

Durante la espectacular ceremonia de hoy, la artista interpretará "Dai Dai", la vibrante canción oficial del Mundial 2026 que ya domina las listas de popularidad. Con este nuevo éxito, la colombiana consolida de manera definitiva su estatus como la reina indiscutible de las bandas sonoras en la historia de los mundiales.

En esta ocasión tan especial, la estrella latina no estará sola sobre el imponente escenario montado en el coloso de Santa Úrsula. Compartirá los reflectores y la energía con el reconocido cantante nigeriano Burna Boy, logrando una fusión perfecta de ritmos latinos y africanos que promete hacer historia.

Esta presentación en territorio mexicano marca la cuarta participación oficial de la estrella en una Copa del Mundo, estableciendo un récord absoluto en la industria. Su legado mundialista comenzó tímidamente en Alemania 2006, brilló con luz propia en Sudáfrica 2010 con el inolvidable Waka Waka y continuó contagiando al mundo en Brasil 2014.

El despliegue técnico y coreográfico ha requerido meses de preparación exhaustiva para asegurar que cada detalle visual y sonoro sea absolutamente perfecto. Los ensayos a puerta cerrada en la capital mexicana han generado una enorme expectativa, filtrándose apenas unos pocos segundos de lo que será una actuación memorable.

Puntos clave sobre la inauguración del Mundial 2026

Para entender a la perfección la magnitud del evento que paraliza hoy al mundo entero, es fundamental repasar algunos datos clave de la jornada inaugural. A continuación, te presentamos un listado con los puntos clave más relevantes que debes conocer antes de que ruede el balón:

El partido: México vs. Sudáfrica, un duelo con tintes nostálgicos que recuerda al Mundial de 2010.

México vs. Sudáfrica, un duelo con tintes nostálgicos que recuerda al Mundial de 2010. La sede: Estadio Ciudad de México, con un aforo completamente lleno de 87 mil almas.

Estadio Ciudad de México, con un aforo completamente lleno de 87 mil almas. El show: Una inédita triple inauguración que arranca en México y continuará en otras sedes.

Una inédita triple inauguración que arranca en México y continuará en otras sedes. Otros artistas: Figuras como J Balvin, Alejandro Fernández y Maná también forman parte de las celebraciones oficiales.

Este innovador formato de triple inauguración busca redefinir por completo la forma en que el mundo experimenta la fiesta del fútbol moderno. La intención es integrar y celebrar la rica cultura local de cada uno de los tres países anfitriones, dándole a cada nación su propio momento de gloria.

Además de la sede mexicana, las ciudades de Los Ángeles y Toronto tendrán sus propios espectáculos complementarios en los próximos días. Esta estrategia de la organización internacional demuestra que el torneo de 2026 no solo es el más grande en cantidad de equipos, sino también en despliegue cultural.

Los millones de aficionados que sintonizan la transmisión en vivo desde todos los rincones del planeta están a punto de presenciar un espectáculo sin igual. La combinación de la pasión futbolística con el talento musical de primer nivel garantiza que esta ceremonia de apertura será recordada durante décadas.

Al final del día, el verdadero "pago" que recibe la artista trasciende ampliamente cualquier cifra económica que se pueda calcular en una cuenta bancaria. Se trata de un impacto cultural incalculable que reafirma su corona en la industria musical y demuestra que su conexión con el fútbol es verdaderamente eterna.

CT