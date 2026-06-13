Sábado, 13 de Junio 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Letras Robadas”

Los aficionados al cine de comedia y drama tienen en la cartelera de cine la película Letras Robadas

Por: Xochitl Martínez

"Letras Robadas" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

Protagonizada por Paul Rudd y Nick Jonas la película Letras Robadas, ya se encuentra en las salas de cine de la ciudad.

Letras Robadas. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

La historia de comedia, drama y música se centra en Rick Power, un cantante de bodas, y Danny Wilson, una estrella de una boy band en decadencia, forjan una amistad gracias a la música y una improvisada noche de tragos.

Durante su sesión nocturna, conectan y comparten algunas de las canciones que han estado componiendo.

Letras Robadas. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “El Afinador”

Tiempo después, cuando Danny convierte la canción de Rick en un éxito, Rick se propone recuperar el reconocimiento que cree merecer, ya que la situación lo lleva a pensar que el ídolo juvenil le ha robado la mejor de sus composiciones.

Letras Robadas

(Power Ballad)

De John Carney.

Con Paul Rudd, Nick Jonas, Peter McDonald, Rory Keenan, Keith McErlean, Havana Rose Liu, Jack Reynor.

Irlanda, 2026.

XM

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