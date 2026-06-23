Cinemex se luce este jueves 25 de junio con dos estrenos imperdibles

La cartelera de Cinemex se renueva esta semana con propuestas para todos los gustos, pero dos títulos destacan entre los estrenos más esperados: Supergirl y Oscuro secreto (Shell), producciones que llegan con historias completamente distintas y que buscan conquistar tanto a los amantes de la acción como a los seguidores del suspenso.La nueva película de DC, dirigida por Craig Gillespie, presenta a Supergirl enfrentando una amenaza que golpea de cerca su entorno. Obligada a unir fuerzas con un inesperado aliado, la heroína emprenderá un viaje por el espacio en busca de justicia y venganza, en una de las apuestas más fuertes de la temporada para el género de superhéroes. Para quienes prefieren las historias llenas de misterio, Oscuro secreto (Shell), de Max Minghella, sigue a Samantha Lake, una actriz que intenta recuperar su carrera acercándose a una poderosa empresaria del bienestar. Lo que parece una oportunidad para volver a la fama pronto revela una inquietante verdad oculta tras una fachada de perfección. Además de estas dos producciones, la cartelera suma otros títulos para diferentes públicos:Con acción, suspenso, anime, drama histórico y comedia, los estrenos de esta semana amplían las opciones para quienes buscan una nueva película en la pantalla grande.Si eres fan del cine y de los buenos descuentos, la tarjeta Círculo INFORMADOR es para ti. Con ella puedes vivir la experiencia Cinemex con hasta 49% de descuento en entradas para salas tradicionales y VIP, ¡en cualquier momento! Además, obtienes promociones especiales en la dulcería para que no falten las palomitas.Canjea en taquilla y prepárate para disfrutar tu película.Pero eso no es todo, con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas.SV