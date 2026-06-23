Alfredito Olivas se suma a la serenata más grande del mundo junto a Alejandro Fernández y Julión Álvarez en GDL

La expectativa por la denominada "serenata más grande del mundo" sigue creciendo. El cantante Alfredito Olivas se unirá a Alejandro Fernández y Julión Álvarez en el concierto masivo que se realizará el próximo jueves 25 de junio en la Glorieta de La Minerva , como parte de las actividades culturales organizadas en Guadalajara durante el Mundial 2026.

La presentación promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año en Jalisco, al reunir en un mismo escenario a tres de las figuras más populares de la música regional mexicana ante miles de asistentes y aficionados que visitan la ciudad por la justa mundialista.

Un encuentro que nació entre caballos y música

Durante un encuentro con medios de comunicación, Alejandro Fernández reveló cómo surgió la invitación para que Julión Álvarez formara parte del espectáculo.

El intérprete explicó que coincidió con el cantante chiapaneco mientras ambos realizaban actividades ecuestres. Fue entonces cuando le compartió la idea de organizar una gran serenata para celebrar la identidad jalisciense y la fiesta mundialista que vive Guadalajara.

Fernández señaló que le recordó a Julión el cariño que el público de Jalisco le tiene, debido a los años que ha vivido en el Estado y a la estrecha relación que mantiene con sus habitantes.

La respuesta fue positiva y, a partir de esa conversación, comenzó a tomar forma un espectáculo que ahora suma a otro importante exponente del género: Alfredito Olivas.

Alfredito Olivas completa un cartel de lujo

Alejandro Fernández explicó que la incorporación de Alfredito Olivas ocurrió de manera natural, debido a la amistad que mantiene con Julión Álvarez y a la reciente colaboración musical que grabó con el sonorense.

El artista adelantó que durante el concierto podrían interpretar "Con Hijas Ajenas", tema que grabaron recientemente y que ha despertado gran expectativa entre sus seguidores.

La participación de Olivas fortalece un cartel que ya generaba enorme interés entre los aficionados a la música regional mexicana y los visitantes que se encuentran en Guadalajara por el Mundial 2026.

Más de dos horas de música para los asistentes

De acuerdo con Alejandro Fernández, el concierto tendrá una duración aproximada de dos horas o poco más, similar a la de sus presentaciones habituales.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de extender el espectáculo dependiendo de la respuesta del público que se dé cita en la Glorieta de La Minerva, uno de los espacios más emblemáticos de Guadalajara.

Además de Julión Álvarez y Alfredito Olivas, también participarán miembros de la familia Fernández, convirtiendo la velada en una celebración musical con sello completamente jalisciense.

Guadalajara se prepara para una noche histórica

La serenata forma parte de las actividades impulsadas por el Gobierno de Jalisco para ofrecer experiencias culturales y de entretenimiento a los miles de turistas nacionales e internacionales que visitan la entidad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con la presencia de Alejandro Fernández, Julión Álvarez y Alfredito Olivas, la Glorieta de La Minerva se perfila para vivir una noche histórica que podría reunir a decenas de miles de personas en uno de los eventos gratuitos más esperados del Mundial.

La combinación de música regional mexicana, orgullo jalisciense y ambiente mundialista convierte esta presentación en una de las grandes apuestas culturales de Guadalajara para mostrar al mundo su identidad, tradiciones y talento artístico.

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