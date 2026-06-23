Dr. Simi lanza colaboración con Toy Story: ¿Cuánto cuestan y dónde conseguir los peluches?

El Dr. Simi nuevamente trae una sorpresa especial tanto para sus fanáticos como para los de Disney, pues el característico personaje ahora se alió con el ratón más famoso del mundo para presentar una colaboración inspirada en la nueva película de Toy Story.

Woody y Buzz Lightyear ahora llegarán a las Farmacias Similares en un formato diferente que unirá ambos conceptos en un solo producto que los coleccionistas ya buscan conseguir.

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A través de las redes oficiales de la empresa se dio a conocer esta nueva colaboración entre los protagonistas de la saga de juguetes y el popular doctor de México. En un corto video se muestra cómo el vaquero más valiente del oeste y el astronauta más intrépido del espacio se fusionan con Simi en un tierno peluche que ya está dando de qué hablar.

“Les presentamos a Simi Woody Fan y Simi Buzz Lightyear Fan, una colaboración que celebra la amistad, la imaginación y la alegría de volver a sentirnos niños”, escribió Víctor González Herrera, director general de Farmacias Similares.

Dr. Simi se une a Disney en edición especial de Toy Story

La inesperada colección cuenta con dos peluches: Dr. Simi Woody y Dr. Simi Buzz Lightyear. Los muñecos son del tipo que se venden en las Farmacias Similares y que han tomado relevancia con los años, solo que esta vez tienen los atuendos característicos de Buzz y Woody por separado y vienen en una presentación exclusiva de la colaboración.

La compañía dio a conocer que esta colección será de edición limitada y solo contará con 40 mil piezas por personaje, que se comercializarán en todo México a través de la cadena de farmacias.

¿Cuánto cuesta y dónde comprar los muñecos de Dr. Simi?

De acuerdo con la página oficial, el costo de cada peluche es de 399 pesos mexicanos y se puede conseguir tanto en línea como en farmacias.

Sin embargo, más allá de comprar un peluche, también se realiza una contribución social, ya que, según explicó la compañía, los peluches son elaborados en CINIA, una fábrica que forma parte del grupo Un País Mejor, donde trabajan personas con discapacidad, por lo que con ello se busca contribuir a generar empleos dignos y bien pagados para estas personas.

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