Shakira no solo es el foco de atención por haber estrenado recientemente su nuevo sencillo “Dai Dai”; este viernes la cantante colombiana anunció que donará al Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA 500 mil dólares para ayudar a las y los niños de Venezuela tras los dos terremotos.

Shakira dona 500 mil dólares a Venezuela

"Me enorgullece compartir que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA destinará 500 mil dólares para apoyar a organizaciones en Venezuela que ayudan a niños cuya educación se ha visto interrumpida por esta terrible tragedia", compartió la artista en redes sociales.

"Si tú crees que todos los niños merecen la oportunidad de soñar, únete a este esfuerzo", concluyó Shakira a la vez que invitó a sus seguidores a donar en la campaña.

Shakira hace llamado para ayudar a Venezuela

Asimismo, la cantante invitó a organizaciones locales a solicitar financiamiento para ayudar a que los menores y maestros afectados regresen a la escuela y así restablecer el acceso a la educación.

Shakira informó que varias autoridades ya dieron "un paso al frente" en esta campaña, como el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Asimismo, se dirigió al primer ministro de Portugal, Luís Montenegro; al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al canciller de Alemania, Friedrich Merz, para que se comprometan a "desbloquear los recursos necesarios para apoyar la educación de los niños durante la recuperación de Venezuela".

El trabajo de altruismo de Shakira a lo largo de su carrera

No se trata de la primera vez en que la artista se preocupó por el bienestar de la niñez. Shakira cuenta con una fundación llamada “Pies Descalzos” que tiene el objetivo de ayudar a la educación y equidad de Colombia en niñas, niños y jóvenes.

Por otro lado, también es embajadora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), agencia de la ONU encargada de proteger y promover los derechos de las niñas, niños y jóvenes en el mundo.

Con este historial de altruismo, Shakira deja en claro el compromiso que tiene con las nuevas generaciones a nivel global.

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Terremotos en Venezuela dejan miles de afectados y muertes

Venezuela sufrió la semana pasada dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, que hasta la fecha ya han dejado 2 mil 595 muertos y 12 mil 400 heridos, por lo que cientos de personas se volcaron a recolectar donaciones para ayudar a la población afectada.

Con información de SUN.

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AS