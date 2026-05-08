Entre campos de agave, destilerías y haciendas enclavadas en Tequila, la industria audiovisual jalisciense crece, se expande, retrata nuestros destinos, su gente y cotidianidad, y se reafirma como uno de los polos cinematográficos más importantes de México. La mañana de ayer, en la Destiladora Casa Maestri, en el municipio de Tequila, se realizó el claquetazo oficial de un nuevo episodio de “Mujeres Valientes”, serie producida por Prismáticoos Films y Corazón Films, proyecto que será grabado completamente en distintas locaciones de Jalisco y que busca consolidar una producción hecha desde el estado hacia plataformas nacionales e internacionales.

En una jornada de rodaje en la que estuvo presente EL INFORMADOR, entre barricas y patios de piedra, la producción reunió a productores, representantes del Gobierno de Jalisco y actrices, como Fabiola Campomanes, protagonista del episodio titulado “Agave y deseo”, y del que muy pronto los tapatíos podrán disfrutar.

En entrevista con esta casa editorial, Campomanes habló sobre la experiencia de regresar a Tequila para filmar un nuevo proyecto, lugar que, aseguró, forma parte importante de su memoria profesional.

“Para mí, Tequila es un lugar que me trae muy buenos recuerdos de ejercicios en esta profesión. Fue hace 28 años cuando grabé mi primera novela y se hizo aquí en Tequila”. La actriz también destacó el entorno natural y humano con el que se ha encontrado durante el rodaje. “Es padrísimo no solamente tener estos escenarios naturales -los campos de agave-, sino también compartir con compañeros en este medio que hacen que el trabajo ya no se sienta como trabajo, sino como pura gozadera”.

A juicio de la actriz, Tequila conserva una capacidad particular para condensar distintas imágenes asociadas a la identidad mexicana. “Para mí, México lo tiene todo porque creo que cada Estado aporta algo distinto, pero Tequila realmente te hace sentir este orgullo de ser mexicano. Ese calorcito, la tierra, el sabor. Todo lo que nos hace sentir orgullosamente mexicanos”.

Campomanes opinó además que iniciativas como las de Filma Jalisco deberían replicarse en otras Entidades del país, para descentralizar oportunidades laborales dentro del sector audiovisual. “Deberían hacerlo todos los Estados. Hay muchísimos actores y muchísima gente talentosa fuera de Ciudad de México. Hay que darle oportunidad a todos y que todos podamos tener trabajo. Entonces, esto no debería suceder solamente en Jalisco. Lo agradecemos muchísimo, pero debería pasar en todos los Estados”, expresó.

El claquetazo oficial del episodio “Agave y deseo” de “Mujeres valientes” estuvo a cargo de Mauro Garza Marín, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco, quien destacó el crecimiento de la industria audiovisual local y la importancia de fortalecer producciones realizadas fuera de la capital del país. “Gracias por lo que hacen. Gracias por estar en un pueblo mágico que, siempre lo hemos platicado, si algo nos representa en el mundo y es nuestro mejor embajador, es el tequila. Y qué maravilloso tener una serie como ‘Mujeres Valientes’”. Jalisco es su casa. Impulsamos todo lo que es innovación y todo lo relacionado con el cine. Somos el Estado que tiene una ley fílmica, estamos a la vanguardia”.

Añadió que el gobierno estatal busca consolidar a Jalisco como uno de los polos audiovisuales más relevantes del país. “Sigan produciendo, sigan filmando. Nuestro Estado lo tiene todo: tenemos una gran ciudad, 12 pueblos mágicos, una costa hermosa, Puerto Vallarta, montaña. Lo tenemos todo y, lo más importante, tenemos a la mejor gente y al mejor talento”.

Una producción 100% jalisciense

“Mujeres Valientes” será una serie conformada por distintas historias centradas en personajes femeninos; es producida íntegramente en Jalisco por la casa productora jalisciense Prismáticoos. El proyecto recorrerá diferentes municipios y paisajes de la Entidad como parte de una estrategia que busca descentralizar la producción audiovisual mexicana y ampliar las posibilidades de filmación fuera de Ciudad de México; tendrá 21 capítulos divididos en tres temporadas, y su estreno se prevé para diciembre en la plataforma de Prisma+ -la plataforma oficial de Prismáticoos-.

Cada episodio contará con una actriz protagonista distinta y abordará relatos vinculados con resiliencia, violencia, reconstrucción y empoderamiento.

Dirigida por Javier Colinas, el cineasta explicó a esta casa editorial que “Mujeres Valientes” surgió como una asociación entre Prismáticoos Films y Corazón Films para desarrollar historias unitarias que anteriormente habían circulado en redes sociales y que ahora están siendo llevadas a un formato más cinematográfico. “Es un proyecto que originalmente viene de Prismáticoos: una serie de unitarios con historias que se viralizaron mucho y que ahora estamos llevando a un formato más cinematográfico, de 45 minutos, para plataformas y también para redes sociales”. Colinas aseguró que la serie busca abordar temas relacionados con el empoderamiento femenino desde una perspectiva cotidiana y cercana.

“Todo gira alrededor del empoderamiento femenino, pero desde un lugar aterrizado, y eso me parece algo muy brillante del proyecto. Creo que el mundo avanza en una dirección correcta respecto a la igualdad de género, pero todavía no estamos donde deberíamos estar. La idea es estrenar los primeros siete, luego los siguientes siete al año siguiente y así sucesivamente, para darles tiempo de vivir y encontrar su lugar. Todo se grabará en Jalisco”.

Para el director, la experiencia de filmar en Tequila ha estado marcada tanto por las locaciones como por el trabajo realizado por los equipos locales, y destacó el impacto que puede tener la descentralización audiovisual en estados como Jalisco.

“Ha sido una experiencia muy bella. La gente es divina, el lugar está precioso. Creo que los incentivos fílmicos son un acierto fundamental. La industria fílmica está muy centralizada en Ciudad de México y abrirla hacia otros centros como Jalisco es algo positivo para todos. Va a generar más industria, más contenido y también historias mucho más diversas. Me emociona mucho lo que puede pasar aquí”.

Proceso de filmación de “Mujeres Valientes”. EL INFORMADOR/ F. Salcedo

Series, microdramas y cine

La producción forma parte también del crecimiento de Prisma+, plataforma impulsada por Prismáticoos, empresa jalisciense que comenzó hace casi una década produciendo contenido digital y que actualmente desarrolla series, películas y microdramas para distribución propia. Carlos Solís, cofundador de la productora, explicó que Prisma+ combinará películas licenciadas, contenido exclusivo y formatos de microdrama desarrollados originalmente para consumo móvil.

“Somos una aplicación mixta, 100% jalisciense, de microdramas, series y películas licenciadas. Te vas a poder encontrar películas de Hollywood, argentinas, brasileñas, de todo”. La plataforma prevé su lanzamiento oficial durante septiembre y parte de su contenido original será producido directamente en Jalisco. “Estamos llenando la plataforma con series exclusivas, como ‘Mujeres valientes’, que estamos grabando ahora acá en Tequila”.

Actualmente, Prismáticoos mantiene una audiencia acumulada superior a los 200 millones de seguidores en redes sociales y produce contenido de manera constante con equipos técnicos establecidos en el estado. “Todos los días producimos. Todos los días salen equipos a grabar. Son más de 120 colaboradores en la compañía entre directores, actores, crew, maquillaje y muchas otras áreas que día con día están construyendo historias”.

El crecimiento de producciones audiovisuales fuera de la capital del país aparece como uno de los ejes centrales del proyecto. Para Solís, las políticas públicas impulsadas desde Jalisco han permitido que productoras locales encuentren condiciones más accesibles para filmar y atraer producciones externas. “Cuando voy a Ciudad de México u otros estados y les digo ‘vengan a producir a Jalisco’, se sorprenden muchísimo de la capacidad y la creatividad que hay aquí”.

Es en ese contexto que nace “Mujeres valientes”. “Todas las grabaciones serán aquí en Jalisco. El episodio uno será con Susana Zabaleta; el dos, con Campomanes. Todas las historias siguen una misma lógica. Cuando vean los episodios quizá resulte fuerte ver cómo llevamos al personaje femenino hasta el límite, pero todo tiene la finalidad del empoderamiento. La filosofía completa de la serie es el empoderamiento de la mujer, darle ese lugar y ese valor que desde hace años ha tratado de abrirse espacio donde debería estar. Y la verdad estamos agradecidos con el talento y con los guionistas. Será un proyecto muy fabuloso”, finalizó.

CT