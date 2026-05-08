Jessie Buckley y Paul Mescal volverán a compartir pantalla tras el éxito de “Hamnet” en la nueva película “Hold On To Your Angels”, un drama romántico con tintes fantásticos escrito y dirigido por Benh Zeitlin, cineasta reconocido por “Beasts of the Southern Wild”.

La historia estará ambientada en los pantanos del sur de Luisiana y seguirá a un forajido condenado al infierno, interpretado por Mescal, y a una pastora de almas perdidas encarnada por Buckley. Ambos desarrollarán una relación marcada por la tragedia mientras el entorno decadente y sobrenatural que habitan amenaza con arrastrarlos hacia la destrucción. Según la sinopsis difundida por el medio especializado Deadline, la película combinará elementos de romance, fantasía oscura y realismo sureño.

Zeitlin describió el proyecto como “la historia más imposible” que ha intentado llevar al cine, adelantando una propuesta visual y emocional ambiciosa, en línea con el estilo poético que caracterizó sus trabajos anteriores. El rodaje comenzará en febrero de 2027 y el proyecto será presentado ante compradores internacionales durante el mercado cinematográfico del Festival de Cannes, donde buscará distribución global.

La reunión entre Buckley y Mescal llega después del reconocimiento obtenido por “Hamnet”, adaptación de la novela de Maggie O’Farrell centrada en la relación entre Agnes y William Shakespeare. La actuación de Buckley le valió el Oscar a Mejor Actriz durante la pasada ceremonia de la Premios Oscar.

Por su parte, Mescal continúa consolidándose como una de las figuras más solicitadas de Hollywood. Actualmente trabaja en el ambicioso proyecto biográfico sobre The Beatles dirigido por Sam Mendes, donde interpretará a Paul McCartney.

CT