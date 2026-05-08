La industria audiovisual en Jalisco atraviesa uno de sus momentos más activos, afirmó Alejandro Tavares, director de Filma Jalisco y aseguró que el crecimiento se refleja en la cantidad y calidad de producciones que llegan al Estado, además del impacto económico que comienzan a generar fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En los próximos meses, Jalisco será sede de nuevas producciones encabezadas por figuras como Bruno Bichir y Damián Bichir. También, se está trabajando en un nueva adaptación cinematográfica de la novela “Al filo del agua”, considerada una de las obras fundamentales de la literatura mexicana del siglo XX.

“El cine nacional está muy interesado en venir a filmar a Jalisco”, resumió Tavares en entrevista con EL INFORMADOR, y aseguró que tras el Festival Internacional de Cine de Guadalajara comenzaron a multiplicarse las producciones interesadas en trabajar en el Estado gracias al impulso del programa de cash rebate y a la infraestructura local.

Uno de los proyectos que comenzará a tomar forma es “Bonito”, película impulsada por Bruno y Damián Bichir y que tendría como principal locación el municipio de Tepatitlán de Morelos. La historia, explicó Tavares, será una comedia romántica que ambos actores desarrollan de manera conjunta.

“Es una producción de Bruno con guion de Damián. Están levantando la película entre los dos. La idea de ellos es filmar quizás a finales de este año en Jalisco o principios del año que viene. Es una historia realmente muy bonita, una comedia romántica muy entrañable”.

El director de Filma Jalisco detalló que el proyecto ya fue presentado al gobernador Pablo Lemus, quien ofreció respaldo institucional para facilitar la producción y su ingreso al programa de estímulos cinematográficos.

La intención de filmar en Tepatitlán también responde a la estrategia de descentralizar las producciones y mostrar otros paisajes del Estado más allá de Guadalajara o Puerto Vallarta.

“Algo que a nosotros nos interesa mucho desde nuestra trinchera en Filma Jalisco, es que no todo sea en la Zona Metropolitana, sino que también se presente todo el interior del Estado y la belleza que tenemos también ahí. Si bien Guadalajara, Zapopan o Puerto Vallarta son las zonas que más nos piden para las filmaciones, nosotros tenemos locaciones muy interesantes en todo Jalisco”.

Cabe señalar que la adaptación cinematográfica de “Al filo del agua”, la emblemática novela de Agustín Yáñez publicada en 1947, será realizada completamente en Jalisco y contará con talento local tanto frente como detrás de cámaras.

Tavares reveló que el proyecto comenzó a discutirse desde el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y que el director Rafa Lara ya obtuvo los derechos de la obra tras negociaciones con la familia del escritor jalisciense.

“Él ya tiene los derechos que negoció con los hijos de Agustín Yáñez. Justamente cuando grabamos el video con el gobernador era el natalicio de Yáñez, uno de los jaliscienses ilustres y además ex gobernador del Estado”, agregó.

La novela retrata la vida de un pueblo jalisciense antes de la Revolución Mexicana y es reconocida por su profundidad psicológica y su innovadora estructura narrativa. Para Tavares, la adaptación representa también una oportunidad económica importante para la industria local debido a la complejidad de una producción de época.

“Nos interesa mucho porque la derrama económica de una película histórica es muchísimo mayor. Transformar calles, locaciones y espacios para que parezcan de otra época implica más trabajo, más gente y una producción mucho más grande”, explicó.

El director de Filma adelantó, además, que Lara viajará a Cannes para presentar el proyecto internacionalmente y confirma que la película contará con un elenco de gran perfil.

“Tiene un cast interesante, gente premiada en los Oscar. Viene con un equipo muy potente y eso también nos interesa mucho porque, aunque los primeros actores sean figuras internacionales, alrededor se genera muchísimo trabajo para actores, técnicos y crew de Jalisco”, compartió.

Fortalecen la industria local

Alejandro Tavares destacó que uno de los objetivos centrales de Filma Jalisco es fortalecer la participación local en cada producción. Como ejemplo mencionó la reciente película protagonizada por José Eduardo Derbez y Natalia Téllez, filmada desde abril en Guadalajara bajo el título tentativo “Orden de Restricción”.

“Prácticamente el 90% de la producción era gente de Jalisco. Eso le da trabajo a muchísimas personas y también experiencia. Lo mismo va a pasar con ambas producciones, tanto la de Los Bichir como la de Rafa Lara”.

La comedia romántica de Derbez y Téllez utilizó espacios como el Centro Histórico y Los Dos Templos.

Actualmente, explicó Tavares, Jalisco ya suma tres películas filmadas durante 2026 y la expectativa es cerrar el año con alrededor de 12 grandes producciones nacionales, además de cortometrajes, documentales y óperas primas.

“Nosotros creemos que vamos a andar más o menos sobre las 25 o 30 producciones contando todo. Lo importante es el nivel de las películas que están llegando. Muchas de estas producciones antes se hacían únicamente en Ciudad de México y ahora están tomando a Jalisco como destino”, agregó.

Cabe señalar que entre los proyectos recientes se encuentra “Inmóvil”, dirigida por Samuel Kishi Leopo; “El año del gato”, de la cineasta Juliana Orea Martínez; además de la serie “Mujeres Valientes”, producción de más de veinte capítulos que continúa en desarrollo desde el año pasado y que aborda temas sociales como la gentrificación.

“Estamos viendo un crecimiento muy importante. Antes llegaba una película y luego pasaban meses para que viniera otra. Ahora estamos al revés, incluso tenemos varias producciones simultáneas y eso es sano para toda la gente que trabaja en la industria”.

Además del crecimiento en rodajes, Filma Jalisco trabaja junto al gobierno de Zapopan en la creación de una “ventanilla única” para agilizar permisos de filmación y centralizar trámites relacionados con movilidad, Protección Civil o uso de espacios públicos.

“Queremos que las producciones puedan llegar directamente a Filma y que con un solo permiso tengan aprobadas todas las actividades necesarias. Eso es como funciona en países de primer mundo”, compartió.

La estrategia, aseguró Tavares, forma parte de una política pública que busca convertir a Jalisco en uno de los principales polos audiovisuales del país. El crecimiento ya comienza a atraer empresas especializadas en postproducción y renta de equipo cinematográfico que antes operaban únicamente desde Ciudad de México.

“Hay compañías enteras que se están viniendo acá. Eso significa que ven el volumen de trabajo que existe en Jalisco y que ya pueden instalarse aquí para operar directamente desde el Estado”, finalizó.

CT